Il Napoli è al settimo rigore contro da quando Marotta tuonò dopo quel mitico Inter-Napoli

Da quando Marotta si infuriò dopo il famoso Inter-Napoli, il club partenopeo ha subito sette rigori contro, l’ultimo arrivato nella partita di domenica, quando l’arbitro ha assegnato un penalty per un fallo in area su Osimhen. La decisione ha alimentato le polemiche tra i tifosi e gli addetti ai lavori, che continuano a discutere sulle interpretazioni dell’episodio. La serie di penalità si accumula, suscitando sospetti e critiche nei confronti degli arbitri.

Dopo la partita tra Inter e Napoli, si parla di possibili conseguenze per Antonio Conte, che potrebbe ricevere una lunga squalifica a causa della sua reazione al rigore.

Durante la partita tra Inter e Napoli, l’arbitro ha assegnato un rigore a favore dei nerazzurri, scatenando le reazioni di Antonio Conte, che è stato successivamente espulso dopo aver protestato verbalmente al quarto uomo.

