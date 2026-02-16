Il Napoli è al settimo rigore contro da quando Marotta tuonò dopo quel mitico Inter-Napoli
Da quando Marotta si infuriò dopo il famoso Inter-Napoli, il club partenopeo ha subito sette rigori contro, l’ultimo arrivato nella partita di domenica, quando l’arbitro ha assegnato un penalty per un fallo in area su Osimhen. La decisione ha alimentato le polemiche tra i tifosi e gli addetti ai lavori, che continuano a discutere sulle interpretazioni dell’episodio. La serie di penalità si accumula, suscitando sospetti e critiche nei confronti degli arbitri.
FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni) COMMENTO ALLA 25° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2025-26 Giornata delle verità disvelate. Edizione straordinaria. L’Inter ruba a casa dei ladri. Bastoni cancella in un attimo Pjanic. Non si parla d’altro se non di imbrogli, truffe, mafia. Chiellini, quello che tirava per i capelli in nostro Matador, proprio lui senza pudore va comicamente ai microfoni e parla di onestà, di correttezza, di sportività. Padre Chivu il tartufone della moralità, non perde l’occasione e vince il Nobel dell’ipocrisia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Napoli, Conte rischia più di un turno di squalifica dopo la reazione al rigore contro l’Inter? Ecco cosa filtra
Dopo la partita tra Inter e Napoli, si parla di possibili conseguenze per Antonio Conte, che potrebbe ricevere una lunga squalifica a causa della sua reazione al rigore.
Inter Napoli, Conte viene espulso dopo l’annuncio del rigore e urla al quarto uomo: «Vergogna!»
Durante la partita tra Inter e Napoli, l'arbitro ha assegnato un rigore a favore dei nerazzurri, scatenando le reazioni di Antonio Conte, che è stato successivamente espulso dopo aver protestato verbalmente al quarto uomo.
Il Napoli rimonta la Roma: 2-2 al MaradonaFreschezza e talento al servizio di un Napoli che evita la sconfitta e resta terzo in classifica. Dopo Vergara, Conte scopre pure Alisson Santos: il brasiliano prelevato dallo Sporting Lisbona salva g ... napoli.repubblica.it
Napoli-Roma, moviola: che sviste contro gli azzurri, i dubbi sul primo golLa prova dell’arbitro Colombo al Maradona nel posticipo di serie A Napoli-Roma analizzata ai raggi X dagli esperti Graziano Cesari e Luca Marelli, due gli ammoniti, la moviola ... sport.virgilio.it
Marotta dimentica Bastoni e parla dello Scudetto del Napoli: "Perso dall'Inter anche per un errore arbitrale" - facebook.com facebook