Marco Masini appare con uno sguardo insolito sulla copertina di Tv Sorrisi e Canzoni, probabilmente a causa di un’emozione forte durante le riprese. L’immagine, uscita proprio mentre si svolge il Festival di Sanremo, ha suscitato molte domande tra i fan, che si chiedono cosa possa aver causato quell’espressione così intensa. Qualcuno pensa che l’artista abbia attraversato un momento difficile o abbia vissuto un’esperienza significativa proprio in quei giorni. La sua mira sembra catturare un istante di sorpresa o di riflessione, che rende ancora più misteriosa questa immagine.

La cover di Tv Sorrisi e Canzoni in tempo di Sanremo s’aspetta come s’aspettano il Natale, la Pasqua, il giorno del compleanno. Domani 17 febbraio sarà in edicola e così gli spettatori del Festival potranno leggere i testi dei brani in gara all’Ariston e iniziare a criticarli prima di averli ascoltati, come d’abitudine sui social. Al momento, a tenere banco è proprio la cover: “ D ite a chi si è occupato del photoshop che Masini è rimasto senza occhi “, scrive qualcuno. “Ma perché non ha gli occhi?”, rilancia un altro. E in effetti, anche ingrandendo la foto, degli occhi pare non esserci traccia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il mistero degli occhi di Marco Masini sulla cover di Tv Sorrisi e Canzoni: cosa può essere successo davvero? Le ipotesi

Un misterioso “blob” gigante è stato scoperto su una spiaggia della Cornovaglia, lasciando scienziati e testimoni senza parole.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.