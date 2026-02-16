Fonseca ha guidato il Lione a tredici vittorie consecutive, portando i tifosi a festeggiare sotto la curva con lacrime di gioia. La squadra francese, che in estate rischiava di finire in Serie B a causa di problemi finanziari, ha ritrovato slancio e fiducia. Questa rinascita ha sorpreso tutti gli appassionati di calcio, trasformando una stagione negativa in un crescendo di successi.

Il palcoscenico della Ligue 1 sta assistendo alla più clamorosa delle resurrezioni sportive. L’ Olympique Lione, che solo pochi mesi fa sembrava destinato al baratro della retrocessione per una crisi economica senza precedenti, è oggi la compagine più in forma d’Europa. Artefice di questo miracolo è Paulo Fonseca: l’ex tecnico del Milan, dopo l’amara parentesi italiana conclusasi con l’esonero nel dicembre 2024, ha trasformato l’OL in una macchina da guerra capace di inanellare tredici vittorie consecutive tra campionato e coppe, scalando la classifica fino a un incredibile terzo posto. La notte delle lacrime: il Groupama Stadium celebra il suo Re. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Il miracolo di Fonseca: tredici vittorie di fila e lacrime di gioia sotto la curva del Lione

A Lione, i tifosi sono in delirio per Paulo Fonseca.

Dopo aver concluso il girone d’andata con tredici vittorie consecutive, Banca Annia Padova Women si prepara per il ritorno in campo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.