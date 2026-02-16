Il miracolo di Fonseca | tredici vittorie di fila e lacrime di gioia sotto la curva del Lione
Fonseca ha guidato il Lione a tredici vittorie consecutive, portando i tifosi a festeggiare sotto la curva con lacrime di gioia. La squadra francese, che in estate rischiava di finire in Serie B a causa di problemi finanziari, ha ritrovato slancio e fiducia. Questa rinascita ha sorpreso tutti gli appassionati di calcio, trasformando una stagione negativa in un crescendo di successi.
Il palcoscenico della Ligue 1 sta assistendo alla più clamorosa delle resurrezioni sportive. L’ Olympique Lione, che solo pochi mesi fa sembrava destinato al baratro della retrocessione per una crisi economica senza precedenti, è oggi la compagine più in forma d’Europa. Artefice di questo miracolo è Paulo Fonseca: l’ex tecnico del Milan, dopo l’amara parentesi italiana conclusasi con l’esonero nel dicembre 2024, ha trasformato l’OL in una macchina da guerra capace di inanellare tredici vittorie consecutive tra campionato e coppe, scalando la classifica fino a un incredibile terzo posto. La notte delle lacrime: il Groupama Stadium celebra il suo Re. 🔗 Leggi su Como1907news.com
A Lione tutti pazzi per Fonseca, il flop di Milan e Roma è a nove vittorie consecutive (L’Equipe)
A Lione, i tifosi sono in delirio per Paulo Fonseca.
