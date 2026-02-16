Il ministro Lollobrigida a Loreto | Marche come laboratorio ideale per la strategia agricola naziona
Il ministro Lollobrigida visita Loreto per parlare di agricoltura, motivato dalla crescita delle imprese agricole locali e dai successi delle cooperatives della regione. Durante l’incontro, il ministro ha incontrato rappresentanti delle istituzioni e imprenditori, discutendo di progetti concreti per sostenere il settore. Le Marche si confermano un esempio pratico di innovazione agricola, con un settore che ha aumentato la produzione di prodotti biologici negli ultimi anni.
Le Marche, Modello per l'Agricoltura Italiana: Lollobrigida Esalta il Territorio e Incontra le Istituzioni a Loreto. Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha visitato lunedì 16 febbraio 2026 Loreto, nelle Marche, per un confronto strategico sul futuro del settore agricolo regionale. L'incontro, incentrato sull'Osservatorio Regionale per le Politiche Agricole e lo Sviluppo Rurale, ha visto la partecipazione di istituzioni, enti e organizzazioni del settore, con l'obiettivo di definire strategie per un'agricoltura più efficiente, sostenibile e competitiva, e ha ribadito il ruolo delle Marche come esempio virtuoso per l'intero Paese.
Il ministro Lollobrigida a Loreto: «Marche come laboratorio ideale per la strategia agricola nazionale»
Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha visitato Loreto per affermare che le Marche sono il laboratorio perfetto per testare la strategia agricola del paese.
