Il ministro Lollobrigida a Loreto | Marche come laboratorio ideale per la strategia agricola naziona

Le Marche, Modello per l’Agricoltura Italiana: Lollobrigida Esalta il Territorio e Incontra le Istituzioni a Loreto. Il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha visitato lunedì 16 febbraio 2026 Loreto, nelle Marche, per un confronto strategico sul futuro del settore agricolo regionale. L’incontro, incentrato sull’Osservatorio Regionale per le Politiche Agricole e lo Sviluppo Rurale, ha visto la partecipazione di istituzioni, enti e organizzazioni del settore, con l’obiettivo di definire strategie per un’agricoltura più efficiente, sostenibile e competitiva, e ha ribadito il ruolo delle Marche come esempio virtuoso per l’intero Paese.🔗 Leggi su Ameve.eu

