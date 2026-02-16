Il Milan torna a ‘San Siro’ dopo un mese | entusiasmo dei tifosi la previsione sugli spettatori
Il Milan ritorna a giocare a San Siro dopo un mese, a causa delle restrizioni legate alla pandemia. I tifosi sono già in fermento, pronti a riempire lo stadio per sostenere la squadra. Si aspetta una buona affluenza di pubblico, con molte persone già acquistate i biglietti per la partita contro il Como il 18 febbraio.
Il 18 gennaio scorso, con un colpo di testa al 76' sul cross di Alexis Saelemaekers, il centravanti tedesco Niclas Füllkrug decise Milan-Lecce. Dopodomani, mercoledì 18 febbraio, alle ore 20:45, il Diavolo di Allegri giocherà nuovamente tra le mura amiche per ospitare il Como di Cesc Fàbregas nel recupero della 24^ giornata di campionato. Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, i tifosi del Milan sono talmente entusiasti che lo stadio, praticamente, è sold out. Ieri sera, infatti, non c'era alcun biglietto disponibile in vendita sul sito web ufficiale del club rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
