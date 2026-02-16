Il Milan torna a ‘San Siro’ dopo un mese | entusiasmo dei tifosi la previsione sugli spettatori

Il 18 gennaio scorso, con un colpo di testa al 76' sul cross di Alexis Saelemaekers, il centravanti tedesco Niclas Füllkrug decise Milan-Lecce. Dopodomani, mercoledì 18 febbraio, alle ore 20:45, il Diavolo di Allegri giocherà nuovamente tra le mura amiche per ospitare il Como di Cesc Fàbregas nel recupero della 24^ giornata di campionato. Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, i tifosi del Milan sono talmente entusiasti che lo stadio, praticamente, è sold out. Ieri sera, infatti, non c'era alcun biglietto disponibile in vendita sul sito web ufficiale del club rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Nella 15ª giornata della Serie A 2025-2026, Milan-Sassuolo ha registrato un grande afflusso di spettatori a San Siro, confermando l'importanza dell'incontro per i tifosi e il calcio italiano.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il Milan torna a -5; AC Milan-Fiorentina: in vendita i biglietti per la 14ª giornata di Serie A Women 2025/2026; Il Milan riparte da Modric: 2-1 al Pisa e Inter di nuovo nel mirino; Segna un gol per tempo e torna a vincere dopo due sconfitte: il Milan torna a credere nei playoff!.

Gerry Cardinale torna a Milanello e carica la squadra per la corsa scudettoLa strategia di Gerry Cardinale per il Milan: continuità e obiettivi ambiziosi, tra Champions League e sogni di scudetto, con la sfida contro il Como in primo piano. Gerry Cardinale, il numero uno di ... notiziemilan.it

Milan-Como, Allegri senza Rabiot: un altro centrocampista torna in gruppoIl Milan prepara il match contro il Como e per Allegri spunta un potenziale rientro importante in vista della sfida a San Siro ... spaziomilan.it

L'ex presidente dell'#Inter, #Moratti, attacca la #juventus dopo le polemiche del match di San Siro: "Fa la vittima, cambiano i tempi ed è un fatto nuovo. Mi vengono in mente vecchie storie...". LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook

#InterJuventus, caos nel tunnel di San Siro: liti #Spalletti- #Marotta e Ferri-Modesto, rischio di sanzioni per #Comolli e #Chiellini x.com