Il metodo Saviano | le insinuazioni dello scrittore su Marotta e un modo di pensare malato

Beppe Marotta ha commentato le accuse di Roberto Saviano, definendo le sue insinuazioni un modo di pensare distorto. Saviano aveva insinuato legami tra Marotta e ambienti poco chiari, sollevando polemiche nel mondo dello sport. La vicenda ha acceso un dibattito sui limiti del giornalismo e sulla responsabilità delle parole pubbliche.

Gratteri ora assegna patenti di onestà sul referendum. E il fronte del No tace Come smontare il gratterismo con i fatti. Intervista al ministro Nordio Beppe Marotta, presidente dell’Inter, uomo di sport e manager d’esperienza, questa mattina a margine dell’assemblea di Lega Serie A ha parlato con la stampa e gli è toccato commentare alcune frasi, dal tono diffamatorio, postate da Roberto Saviano su Instagram. Con lo stile pacato che gli è noto, Marotta ha detto: “Non so neanche chi sia, non so che ruolo abbia, non voglio neanche dargli importanza. E’ tutto in mano ai nostri avvocati, sicuramente”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il metodo Saviano: le insinuazioni dello scrittore su Marotta e un modo di pensare malato «Saviano? Non so chi sia», Marotta furioso su Inter-Juve: l’attacco dello scrittore sui «campionati falsati» e la minaccia di querela – Il video Marotta si è infuriato contro le decisioni arbitrali durante Inter-Juventus, reagendo dopo l’espulsione non corretta di Kalulu. Marotta furioso con Saviano dopo Inter-Juventus: "Non so chi sia". L'attacco dello scrittore: "Campionati falsati" Marotta si è infuriato con Saviano dopo la partita tra Inter e Juventus, accusandolo di non conoscere i fatti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Il metodo Saviano: le insinuazioni dello scrittore su Marotta e un modo di pensare malatoLe accuse dello scrittore al presidente dell'Inter rivelano un modo di fare che ricorda quello mostrato da Nicola Gratteri, parlando di chi vota sì al referendum. Accuse senza prove e con l’arroganza ... ilfoglio.it Saviano esulta, confermate le condanne a Bidognetti e Santonastaso dopo le minacce del 2008Confermate in Appello le condanne per le minacce rivolte nel 2008 allo scrittore Roberto Saviano e alla giornalista Rosaria Capacchione, durante il processo di secondo grado ‘Spartacus’ a Napoli. Con ... affaritaliani.it Roberto Saviano commenta il video postato da Trump sugli Obama: "Quello che ha fatto Trump è coerente con ciò che ha sempre fatto: smontare consapevolmente qualsiasi spazio di interlocuzione e di autorevolezza, impedendo che il dibattito politico vada s - facebook.com facebook