Il Medolla fermato sul pari Adusa non basta col Masone
Il Medolla conquista un pareggio contro il Masone, ma la prestazione di Adusa non è sufficiente a portare a casa i tre punti. L’attaccante del Medolla si impegna molto, ma la sua presenza in campo non riesce a cambiare il risultato finale. La partita si gioca sotto un cielo grigio e con un pubblico che aspetta un riscatto dalla squadra di casa.
medolla s.f. 1 masone 1 MEDOLLA S.F.: Neri, Malavasi, Saracino (44’st Leozappa), Hoxha, Sentieri, Vanga, Zanoli (17’st Franco), Covili (40’st Trajkovic), Guidone (40’st Bugneac), Serroukh (40’st Tecku), Adusa. A disp. Maccarinelli, Preti, Fontana, Atti. All. Semeraro. MASONE: Giaroli, Acquah, Valmori, R. Bonacini, Burani (22’st Pozzi), Campaniello (33’st Campani), D. Bonacini (24’st Zagnoli), Tascedda, Jocic (36’st Paoli), Mohmoh, Carrera (33’st Ventura). A disp. Catellani, Omari, Melioli, Montanari. All. Marchesini. Arbitro: Corneti di Bologna Reti: 45’ Mohmoh, 25’st Adusa Note: ammoniti Malavasi, Covili, Serroukh, Acquah, Zagnoli Il Medolla San Felice non sfrutta le frenate delle inseguitrici Sanmichelese e Castellarano e chiude sull’1-1 col Masone restando a +4 in vetta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Fiorentina, il carrarmato non basta: pari col Toro (2-2). Solomon e Kean illudono, poi gol-beffa granata al 93?. Infortunio a Gud. Pagelle
La Fiorentina perde due punti fondamentali contro il Torino, finendo 2-2.
Premier League: l'Arsenal vince e allunga a +6, City fermato sul pari e Villa battuto
L’Arsenal torna alla vittoria e allunga in classifica.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
