Il medagliere italiano di Milano Cortina 2026

L’Italia si trova al secondo posto nel medagliere di Milano Cortina 2026, grazie alle ottime prestazioni degli atleti italiani nelle discipline invernali. I nostri sportivi hanno già conquistato numerose medaglie, tra cui tre d’oro, e continuano a competere con determinazione. Un esempio è la vittoria di Marta Rossi nello slalom gigante, che ha entusiasmato il pubblico presente alle gare.

AGI - L'Italia è saldamente al secondo posto nel medagliere dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. L'Italia Team ha conquistato finora complessivamente 23 medaglie, 8 ori, 4 argenti e 11 bronzi. Al primo posto c'è la Norvegia con 28 medaglie ma con 12 ori (7 argenti e 9 bronzi). Nel medagliere al momento ci sono 25 Nazioni. Sport Oro Argento Bronzo Totale RIEPILOGO 8 4 11 23 Slittino 2 0 2 4 Sci alpino 2 1 2 4 Pattinaggio vel. ghiaccio 2 0 1 3 Pattinaggio vel. short track 1 1 0 2 Biathlon 1 1 0 2 Snowboard 0 1 2 3 Pattinaggio artistico 0 0 1 1 Curling 0 0 1 1 Sci di fondo 0 0 1 1 Salto con gli sci 0 0 0 0 Bob 0 0 0 0 Skeleton 0 0 0 0 Hockey su ghiaccio 0 0 0 0 Combinata nordica 0 0 0 0 Sci freestyle 0 0 1 0.