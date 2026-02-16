Il maltempo non molla piogge e vento anche su Reggio Calabria | c' è una nuova allerta gialla

Il maltempo ha colpito Reggio Calabria, causando allagamenti e disagi, a causa delle forti piogge e dei venti intensi che da questa mattina continuano a soffiare sulla città. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla, segnalando un aumento dei rischi nella zona. Le precipitazioni sono particolarmente forti lungo la fascia tirrenica, dove alcune strade sono già state allagate e le autorità invitano alla prudenza.

La Protezione civile regionale ha emesso un avviso di criticità idrogeologica-idraulica e idrogeologica per temporali. Le raccomandazioni del presidente Occhiuto: "La sicurezza viene prima di tutto" Una nuova ondata di maltempo è attesa su Reggio, il territorio metropolitano e la Calabria, con piogge particolarmente intense lungo la fascia tirrenica centro-settentrionale. La Protezione civile regionale ha prorogato sulla città dello Stretto una nuova allerta gialla, mentre sarà arancione sulla fascia tirrenica delle province di Cosenza, Catanzaro e Vibo Valentia. L'avviso di criticità idrogeologica-idraulica e idrogeologica per temporali, valido da oggi fino alle 24 di domani, martedì 17 settembre, prevede per il codice giallo, piogge sparse e temporali isolati.