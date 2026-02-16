Il magnate Usa che ama Malmantile | Questo è un paradiso da aiutare Un onore ridare vita a quelle mura

Da lanazione.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'imprenditore americano, noto per il suo interesse verso Malmantile, ha dichiarato che questa piccola frazione merita di essere preservata e migliorata. La sua passione per il borgo si traduce in interventi concreti, come il restauro di un’antica porta e di un giardino, e nell’aiuto alla ristrutturazione della sede della Misericordia. La sua presenza ha portato un nuovo slancio a un quartiere che, grazie a lui, riscopre la propria storia e identità.

di Lisa Ciardi Malmantile ha trovato l’America. O meglio, l’America ha scoperto Malmantile. Da alcuni anni, infatti, la piccola frazione murata di Lastra a Signa beneficia dell’aiuto silenzioso di una famiglia a stelle e strisce, gli Altig, che, dopo essere arrivati qui quasi per caso, se ne sono innamorati, restaurandone l’antica porta, poi un giardino, un tratto di mura e sostenendo adesso anche la sistemazione della sede della Misericordia. Gli Altig non sono, a dire il vero, i primi a essere stati ammaliati da questo borgo, che ha ispirato ’Il Malmantile racquistato’ di Lorenzo Lippi e ’Il Mercato di Malmantile’ di Carlo Goldoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il magnate usa che ama malmantile questo 232 un paradiso da aiutare un onore ridare vita a quelle mura
© Lanazione.it - Il magnate Usa che ama Malmantile: "Questo è un paradiso da aiutare. Un onore ridare vita a quelle mura"

La Toscana (che si svuota) prova a ripartire: 14 milioni per ridare vita a 28 borghi, ecco quali

La Toscana cerca di ripartire.

Il Financial Times dà ragione a De Laurentiis: il calcio europeo ama promozioni e retrocessioni, e gli investitori vanno negli Usa

Il Financial Times evidenzia come il calcio europeo valorizzi il sistema di promozioni e retrocessioni, mentre gli investitori si concentrano negli Stati Uniti, dove le principali società sportive come NFL, NBA e MLB dominano il mercato.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il magnate Usa che ama Malmantile: Questo è un paradiso da aiutare. Un onore ridare vita a quelle mura; Trump vanta le buone relazioni con il Venezuela, afferma che il magnate del petrolio Sargeant non rappresenta gli Stati Uniti; Elon Musk cambia idea sulla conquista di Marte: Voglio costruire una civiltà sulla Luna – ecco il piano del magnate; A Hong Kong il magnate pro-democrazia Jimmy Lai è stato condannato a 20 anni.

Jimmy Lai, il magnate che sfida Pechino dalla prigioneA 78 anni, l'imprenditore di Hong Kong, noto per la sua lotta per l'autonomia, è stato condannato a 20 anni di carcere. La sentenza esemplare sottolinea la repressione cinese contro chi sfida l'autori ... msn.com

A Hong Kong il magnate pro-democrazia Jimmy Lai è stato condannato a 20 anniPer il figlio Sebastien è una sentenza «draconiana» e «pericolosa per la sua vita». L’altra figlia, Claire, non ha dubbi: siamo davanti a un verdetto «straziante e crudele: ho visto la salute di mio p ... msn.com