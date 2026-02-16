L'imprenditore americano, noto per il suo interesse verso Malmantile, ha dichiarato che questa piccola frazione merita di essere preservata e migliorata. La sua passione per il borgo si traduce in interventi concreti, come il restauro di un’antica porta e di un giardino, e nell’aiuto alla ristrutturazione della sede della Misericordia. La sua presenza ha portato un nuovo slancio a un quartiere che, grazie a lui, riscopre la propria storia e identità.

di Lisa Ciardi Malmantile ha trovato l’America. O meglio, l’America ha scoperto Malmantile. Da alcuni anni, infatti, la piccola frazione murata di Lastra a Signa beneficia dell’aiuto silenzioso di una famiglia a stelle e strisce, gli Altig, che, dopo essere arrivati qui quasi per caso, se ne sono innamorati, restaurandone l’antica porta, poi un giardino, un tratto di mura e sostenendo adesso anche la sistemazione della sede della Misericordia. Gli Altig non sono, a dire il vero, i primi a essere stati ammaliati da questo borgo, che ha ispirato ’Il Malmantile racquistato’ di Lorenzo Lippi e ’Il Mercato di Malmantile’ di Carlo Goldoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il magnate Usa che ama Malmantile: "Questo è un paradiso da aiutare. Un onore ridare vita a quelle mura"

