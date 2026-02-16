il macronismo dopo macron

Il presidente Emmanuel Macron ha segnato profondamente la scena politica francese negli ultimi dieci anni, ma non è riuscito a lasciare un successore chiaro. La mancanza di un erede politico si deve in parte alla sua capacità di rinnovare i partiti tradizionali e alle difficoltà di consolidare un nuovo schieramento. In certe zone, i sostenitori di Macron si sono divisi, creando un vuoto che ancora non si riesce a colmare.

Negli ultimi dieci anni il presidente francese ha dominato la politica nazionale, ma non è riuscito a trovare un suo erede politico: perché? Per la prima volta dal 2016 il presidente francese Emmanuel Macron, la persona che più di ogni altra ha caratterizzato la politica del paese negli ultimi 10 anni, non potrà candidarsi alle prossime elezioni presidenziali (previste per aprile del 2027), dato che ha già svolto due mandati consecutivi. Anche se potesse presentarsi non è scontato che vincerebbe: da quattro anni la sua popolarità è in calo, e lo scorso settembre ha toccato il punto più basso al 17 per cento.

