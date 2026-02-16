Il macronismo dopo Macron
Il presidente Emmanuel Macron ha segnato profondamente la scena politica francese negli ultimi dieci anni, ma non è riuscito a lasciare un successore chiaro. La mancanza di un erede politico si deve in parte alla sua capacità di rinnovare i partiti tradizionali e alle difficoltà di consolidare un nuovo schieramento. In certe zone, i sostenitori di Macron si sono divisi, creando un vuoto che ancora non si riesce a colmare.
Negli ultimi dieci anni il presidente francese ha dominato la politica nazionale, ma non è riuscito a trovare un suo erede politico: perché? Per la prima volta dal 2016 il presidente francese Emmanuel Macron, la persona che più di ogni altra ha caratterizzato la politica del paese negli ultimi 10 anni, non potrà candidarsi alle prossime elezioni presidenziali (previste per aprile del 2027), dato che ha già svolto due mandati consecutivi. Anche se potesse presentarsi non è scontato che vincerebbe: da quattro anni la sua popolarità è in calo, e lo scorso settembre ha toccato il punto più basso al 17 per cento. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Eurobond, Berlino boccia la proposta di Macron. Il gelo tra Francia e Germania (dopo il caccia)
La proposta di Eurobond avanzata dalla Francia ha incontrato il no deciso di Berlino.
Macron apre a Putin, dopo il no all’uso degli asset russi Parigi vuole riprendere il dialogo con Mosca
Macron contro il colonialismo Usa
Argomenti discussi: Natalità, social network e risparmio: la svolta neo-assolutista di Macron scuote la Francia.
Francia, è Lecornu il nuovo premier dopo la sfiducia a Bayrou. Le Pen: Ultima carta del macronismoIl presidente francese, Emmanuel Macron, ha scelto Sébastien Lecornu, ministro della Difesa, 39 anni, un suo fedelissimo, come nuovo premier, successore di François Bayrou. Lo si è appreso da un ... affaritaliani.it
Emmanuel Macron in subbuglio Una suora americana rompe il silenzio Parigi, "la seconda isola di Epstein" secondo una suora americana Suor Elizabeth Grace si scaglia contro "molti vescovi che sono consapevoli" "Il macronismo è un'irreligione metodic x.com