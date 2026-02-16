Il Lecco spreca due gol di vantaggio la Virtus Verona pareggia
Il Lecco perde due punti importanti contro la Virtus Verona, dopo aver sprecato un vantaggio di due gol. La squadra lecchese, rimasta in dieci uomini dopo l’espulsione di Marrone al 14° minuto, resiste per quasi tutta la partita, ma nel finale subisce il pareggio. La Virtus Verona, rimasta in partita grazie alla determinazione, trova il gol che rovina i piani del Lecco negli ultimi minuti. A differenza dell’andata, questa volta la squadra di casa non riesce a portare a casa i tre punti nonostante la superiorità iniziale.
Blucelesti costretti in dieci fin dal primo quarto d'ora e bravi a trovare la rete con Konaté e poi Metlika nella ripresa. I veneti approfittano dell'inevitabile calo e siglano il 2-2. Ma il rimpianto è grande Lecco in dieci e stoico per 80 minuti, ma nel finale c’è la beffa. Come all’andata, non bastano due gol di vantaggio per battere la Virtus Verona, alla liunga pesa l’espulsione di Marrone dopo 14 minuti. In rete Konaté (primo gol tra i pro) e Metlika. Inizia subito forte il Lecco, dopo un minuto gran mancino di mezzo esterno dal limite di Kritta che sfiora il palo. Cresce la Virtus: all'8' Marrone stende Pagliuca lanciato a rete e si prende il giallo.🔗 Leggi su Leccotoday.it
La Juve spreca e la Lazio va sopra di due gol, poi rimonta e pareggia con Kalulu al 96' |?Locatelli imperdonabile (5)
La Juve parte male e la Lazio sfrutta subito le occasioni, andando in vantaggio di due gol.
DIRETTA / Fiorentina-Hellas Verona 0-0, Kean spreca l'occasione per il vantaggio
La sfida tra Fiorentina e Hellas Verona si mantiene equilibrata con il punteggio di 0-0.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Sow-Comi: il Lecco crolla. Valente, l’argento sfumadi Fulvio D’EriLa Pro Vercelli sbanca il Rigamonti Ceppi e certifica la crisi del Lecco. È un periodo nero per la formazione di Federico Valente che, falcidiata dagli infortuni (l’ultimo quello di Tan ... ilgiorno.it
La Pro Vercelli colpisce due volte e sbanca LeccoDiretta Lecco-Pro Vercelli di domenica 8 febbraio 2026: Sow apre alla mezz'ora, Comi raddoppia prima dell'intervallo. Bianche casacche solide e ciniche ... calciomagazine.net
MATCHDAY - Serie C SkyWiFi Che partita! 15 febbraio Ore 20:30 Lecco - Virtus Verona Stadio Rigamonti-Ceppi Forza Rossoblù #generazionerossoblu #SerieCSkyWiFi #VirtusVerona #ForzaVirtus facebook
