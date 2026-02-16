Il Lecco spreca due gol di vantaggio la Virtus Verona pareggia

Il Lecco perde due punti importanti contro la Virtus Verona, dopo aver sprecato un vantaggio di due gol. La squadra lecchese, rimasta in dieci uomini dopo l’espulsione di Marrone al 14° minuto, resiste per quasi tutta la partita, ma nel finale subisce il pareggio. La Virtus Verona, rimasta in partita grazie alla determinazione, trova il gol che rovina i piani del Lecco negli ultimi minuti. A differenza dell’andata, questa volta la squadra di casa non riesce a portare a casa i tre punti nonostante la superiorità iniziale.

Blucelesti costretti in dieci fin dal primo quarto d'ora e bravi a trovare la rete con Konaté e poi Metlika nella ripresa. I veneti approfittano dell'inevitabile calo e siglano il 2-2. Ma il rimpianto è grande Lecco in dieci e stoico per 80 minuti, ma nel finale c’è la beffa. Come all’andata, non bastano due gol di vantaggio per battere la Virtus Verona, alla liunga pesa l’espulsione di Marrone dopo 14 minuti. In rete Konaté (primo gol tra i pro) e Metlika. Inizia subito forte il Lecco, dopo un minuto gran mancino di mezzo esterno dal limite di Kritta che sfiora il palo. Cresce la Virtus: all'8' Marrone stende Pagliuca lanciato a rete e si prende il giallo.🔗 Leggi su Leccotoday.it

La Juve parte male e la Lazio sfrutta subito le occasioni, andando in vantaggio di due gol.

La sfida tra Fiorentina e Hellas Verona si mantiene equilibrata con il punteggio di 0-0.

