Il Guardian su Inter-Juve | Bastoni poteva essere tranquillamente espulso per aver condizionato l’arbitro

Il Guardian afferma che Alessandro Bastoni avrebbe potuto essere espulso durante il match tra Inter e Juventus, perché il suo comportamento ha influenzato l’arbitro. Bastoni ha esultato con troppa enfasi dopo il gol, anche se non aveva subito fallo, e questo ha alimentato le discussioni. L’episodio ha attirato l’attenzione dei commentatori, che hanno osservato come le sue azioni siano state considerate provocatorie. La partita si è conclusa con una vittoria dell’Inter per 3-2, ma le polemiche si sono concentrate soprattutto su questa scena.

L'Inter ha vinto 3-2 contro la Juve, ma ad oscurare il match sono state le polemiche per il cartellino rosso a Pierre Kalulu e la successiva esultanza di Alessandro Bastoni, che non aveva subito alcun fallo. Il Guardian scrive: All'intervallo della partita, Comolli è stato separato dall'arbitro, Federico La Penna. Il dirigente della Juve stava urlando contro il direttore di gara mentre le squadre si dirigevano nel tunnel, ma anche Spalletti sembrava rendersi conto che le cose stavano degenerando in una brutta direzione. Pochi istanti prima, La Penna aveva espulso Kalulu, mostrando al difensore un secondo cartellino giallo per un fallo su Alessandro Bastoni.