Il gruppo di Auto Mutuo Aiuto | quando la malattia smette di essere un monologo

Sara Calzavacca racconta come il gruppo di Auto Mutuo Aiuto si sia formato per offrire supporto a chi affronta malattie, perché condividere le proprie difficoltà riduce il senso di isolamento. In questo spazio, le persone si incontrano regolarmente per raccontare le proprie storie e ascoltare quelle degli altri, creando un confronto diretto e sincero. Un esempio concreto è la riunione settimanale di un gruppo locale, dove i partecipanti si scambiano consigli pratici e parole di conforto.

