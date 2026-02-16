Il Grande Fratello di Ilary Blasi sarà pieno di colpi di scena | opinionisti bomba e i vip che ribalteranno il reality

Il Grande Fratello di Ilary Blasi arriverà con molte sorprese, perché i nuovi opinionisti sono già al centro delle polemiche e alcune scelte dei vip stanno scuotendo i piani del reality. La produzione ha deciso di introdurre opinionisti noti per le loro dichiarazioni forti, creando un effetto sorpresa tra il pubblico. Intanto, alcuni concorrenti pronti a entrare si sono già distinti per comportamenti inaspettati, promettendo una stagione ricca di tensioni.

Il grande fratello 2026 non è soltanto una nuova edizione di un reality storico, ma il simbolo di un cambio di rotta dopo mesi di polemiche, indiscrezioni e ribaltoni. Il ritorno è fissato per metà marzo su Canale 5 e segna una svolta importante: alla guida non ci sarà più Alfonso Signorini, bensì Ilary Blasi. Dietro questa scelta c’è un contesto complesso, fatto di accuse, dimissioni e revisioni interne. Durante la conferenza stampa di fine anno di Pier Silvio Berlusconi, era stato chiarito che il reality sarebbe tornato solo dopo una revisione del format. Non era stata indicata una data precisa, segno che Mediaset stava valutando con attenzione il futuro del programma. 🔗 Leggi su Screenworld.it

