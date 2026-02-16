Il Governo lima il Decreto Energia
Il Governo sta finalizzando il Decreto Energia dopo aver riscontrato ritardi nelle consultazioni con i rappresentanti delle industrie. La decisione di accelerare i lavori mira a garantire interventi più rapidi contro il rincaro dei costi energetici. Mercoledì il decreto sarà discusso in Consiglio dei Ministri, per essere approvato e mettere in atto le misure previste.
20.10 Il governo lavora per definire gli ultimi dettagli del decreto energia,atteso sul tavolo del CdM di mercoledì.Il tema ha occupato gran parte della discussione al vertice di maggioranza che si è svolto a Palazzo Chigi. Secondo di centrodestra restano alcuni aspetti da limare relativi alle "Disposizioni urgenti per promuovere la contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese". Sono in corso approfondimenti e ci saranno interlocuzioni con alcune Regioni.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Così il governo trova tre miliardi per il decreto energia. Anticipazioni
Dopo settimane di indecisioni, il governo ha trovato tre miliardi di euro per il decreto energia.
Caro energia, il governo vara aiuti per Pmi e clienti domestici: cosa prevede il nuovo decreto
Il governo ha approvato un nuovo decreto per aiutare le piccole e medie imprese e le famiglie con problemi di pagamento dell’energia.
EN VIVO: Sesión del Pleno del Congreso | 4 DE DICIEMBRE DEL 2025
Argomenti discussi: Il governo lima il decreto energia, interlocuzioni con le Regioni; Riforma della Giustizia, Lima: La Costituzione non si può manomettere per interessi privati; Felice Lima: ''No alla manomissione della Costituzione per interessi privati''; Notizia - Regione autonoma Valle d'Aosta.
Il governo lima il decreto energia, interlocuzioni con le Regioni(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Il governo lavora per definire gli ultimi dettagli del decreto energia, atteso sul tavolo del Consiglio dei ministri di mercoledì. Il tema ha occupato gran parte della discussi ... msn.com
Ucraina: Governo lima il nuovo decreto, il nodo delle armiSul decreto Ucraina si lavora ad un compromesso, tra chi - come la Lega - chiede una discontinuità sull'invio di armi e chi - come il ministro Guido Crosetto - sostiene la necessità di continuare a ... ansa.it
Per Forza Italia il nuovo decreto energia deve avere un impatto concreto e immediato sulla riduzione delle bollette per famiglie e imprese. Siamo sempre al fianco dei cittadini, sempre a sostegno di chi produce e crea posti di lavoro. x.com
Riforma costituzionale della Giustizia: dopo le parole del procuratore Nicola Gratteri, un nuovo scontro tra politica e magistratura in seguito alle dichiarazioni del ministro della Giustizia Carlo Nordio sul Csm. Il decreto energia dovrebbe approdare in Consiglio - facebook.com facebook