Il Governo lima il Decreto Energia

Il Governo sta finalizzando il Decreto Energia dopo aver riscontrato ritardi nelle consultazioni con i rappresentanti delle industrie. La decisione di accelerare i lavori mira a garantire interventi più rapidi contro il rincaro dei costi energetici. Mercoledì il decreto sarà discusso in Consiglio dei Ministri, per essere approvato e mettere in atto le misure previste.

20.10 Il governo lavora per definire gli ultimi dettagli del decreto energia,atteso sul tavolo del CdM di mercoledì.Il tema ha occupato gran parte della discussione al vertice di maggioranza che si è svolto a Palazzo Chigi. Secondo di centrodestra restano alcuni aspetti da limare relativi alle "Disposizioni urgenti per promuovere la contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese". Sono in corso approfondimenti e ci saranno interlocuzioni con alcune Regioni.

Dopo settimane di indecisioni, il governo ha trovato tre miliardi di euro per il decreto energia.

Il governo ha approvato un nuovo decreto per aiutare le piccole e medie imprese e le famiglie con problemi di pagamento dell’energia.

