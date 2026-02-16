Luisa si trova in ospedale dopo aver avuto un grave attacco di cuore, una crisi che ha richiesto un ricovero urgente. La sua situazione si aggrava quando i medici diagnosticano un problema cardiaco serio, mettendo sotto pressione l’intera famiglia. La scena si svolge nel cuore di una notte fredda, mentre i sanitari cercano di stabilizzare le sue condizioni.

C alano lentamente i riflettori su Cuori 3, il medical drama di Rai 1, firmato da Riccardo Donna. Stasera, alle 21.30, va in onda la penultima puntata della serie che promette sorprese e colpi di scena drammatici. Irma è sconvolta dopo aver scoperto la verità sul trapianto di cuore che doveva subire l’amato Filippo: è stata operata Luisa al posto suo. “Cuori 3”, Pilar Fogliati: «Racconto le donne che hanno lottato per noi» X Leggi anche › Nella terza puntata di “Cuori 3”, la relazione tra Delia e Alberto si complica a causa di Irma Anche Delia è colpita dalla notizia. Alle Molinette ritorna il dottor Mosca con un paziente che potrebbe essere affetto da lebbra. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il dramma entra come una lama affilate nel corso dell'episodio. Luisa viene ricoverata per un problema al cuore

Matteo Salvini ha commentato le recenti tensioni nelle scuole, sottolineando che comportamenti violenti, come l’ingresso con armi bianche, non sono accettabili.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.