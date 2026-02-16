Il dopo-Conti a Sanremo? Le voci su De Martino e il possibile guastafeste
Carlo Conti ha deciso di lasciare Sanremo nel 2026, perché vuole dedicarsi ad altri progetti. La notizia circola da settimane e ha già suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori. Si parla anche di possibili sostituti e di chi potrebbe prendere il suo posto alla guida della manifestazione. Nel frattempo, alcuni rumors indicano che anche Stefano De Martino potrebbe entrare nel cast come possibile conduttore.
Sanremo non è ancora cominciato, ma Carlo Conti pensa già al dopo. Prima dei bilanci, dei confronti, degli share mattutini, delle inevitabili polemiche, il direttore artistico della kermesse ha annunciato che con il 2026 si chiude un ciclo. Questo sarà il suo ultimo Festival, buona la quinta (edizione) dunque. La domanda allora è: chi sarà il suo successore? A radio Subasio, Conti non aveva dato alcuna indicazione ovviamente: «C’è solo l’imbarazzo della scelta, ma al di là del conduttore o della conduttrice, la figura centrale resta quella del direttore artistico». Un professionista con l’esperienza necessaria per riuscire a guidare e a gestire «una macchina del genere». 🔗 Leggi su Lettera43.it
Carlo Conti interviene su Stefano De Martino: le parole su Sanremo fanno discutere
Carlo Conti rompe il silenzio su Stefano De Martino e Sanremo.
Sanremo, dopo Carlo Conti spuntano i nomi di De Martino e Amadeus: il retroscenaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ferrari, analisti alzano target price dopo i conti. Upgrade a Buy da Equita; Carlo Conti: Il potere non mi interessa, dopo il successo bisogna pedalare. La felicità è stare sul divano, andare a pesca con mio figlio. A Sanremo 2026 arriva Irina Shayk; Sanremo, Carlo Conti dopo il caso Pucci: Per Andrea mi dispiace. Ha scelto in autonomia; Sanremo 2026, Carlo Conti dopo caso Pucci: Ingerenze governo? Abbiamo assoluta carta bianca.
Carlo Conti: «Il potere non mi interessa, dopo il successo bisogna pedalare. La felicità è stare sul divano, andare a pesca con mio figlio. A Sanremo 2026 arriva Irina Shayk»Dopo una lunga carriera nello spettacolo, Carlo Conti rimane fedele a sé stesso e alle sue radici. Non gli interessano la mondanità e il potere, preferisce andarea pesca con il figlio o a cena presto ... vanityfair.it
Carlo Conti a Radio Subasio: Il dopo-Conti? C’è solo l’imbarazzo della sceltaCarlo Conti a Radio Subasio: Dopo di me? C’è solo l’imbarazzo della scelta. Torna Destinazione Sanremo dell'emittente di Assisi ... assisinews.it
Provinciali decisive per gli equilibri nei Comuni: conti pronti a riaprirsi dopo l’8 marzo - facebook.com facebook
Sanremo, Carlo Conti dopo il caso Pucci: “Per Andrea mi dispiace. Ha scelto in autonomia” x.com