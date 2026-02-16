Il dopo-Conti a Sanremo? Le voci su De Martino e il possibile guastafeste

Carlo Conti ha deciso di lasciare Sanremo nel 2026, perché vuole dedicarsi ad altri progetti. La notizia circola da settimane e ha già suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori. Si parla anche di possibili sostituti e di chi potrebbe prendere il suo posto alla guida della manifestazione. Nel frattempo, alcuni rumors indicano che anche Stefano De Martino potrebbe entrare nel cast come possibile conduttore.

Sanremo non è ancora cominciato, ma Carlo Conti pensa già al dopo. Prima dei bilanci, dei confronti, degli share mattutini, delle inevitabili polemiche, il direttore artistico della kermesse ha annunciato che con il 2026 si chiude un ciclo. Questo sarà il suo ultimo Festival, buona la quinta (edizione) dunque. La domanda allora è: chi sarà il suo successore? A radio Subasio, Conti non aveva dato alcuna indicazione ovviamente: «C’è solo l’imbarazzo della scelta, ma al di là del conduttore o della conduttrice, la figura centrale resta quella del direttore artistico». Un professionista con l’esperienza necessaria per riuscire a guidare e a gestire «una macchina del genere». 🔗 Leggi su Lettera43.it

Carlo Conti rompe il silenzio su Stefano De Martino e Sanremo.

