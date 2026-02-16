Il dollaro americano sorprende ancora, smentendo le previsioni che indicavano una stabilità nel 2026. Greenspan, ex presidente del Fomc, aveva già detto che prevedere le variazioni del cambio è come lanciare una moneta, e i primi mesi del 2025 hanno confermato questa idea, con continui alti e bassi che spingono gli investitori a rimanere cauti.

L’EX PRESIDENTE del Fomc, Alan Greenspan, osservò che prevedere i cambi valutari è come lanciare una moneta e il 2025 ha confermato questa intuizione. Lo scorso anno in molti, compresi noi, erano convinti che l’impatto economico dei dazi sarebbe stato di supporto al dollaro. Tuttavia, nei primi mesi dell’anno la valuta ha ceduto circa il 10%. E quando i mercati si stavano già preparando a ulteriore debolezza, il biglietto verde ha nuovamente smentito i pronostici, stabilizzandosi e recuperando terreno. Questa dinamica riflette la complessità nel prevedere i tassi di cambio, dove convivono variabili strutturali (di lungo periodo), che in questo caso stanno agendo sulla debolezza del dollaro, e altre cicliche (di breve periodo), che operano nella direzione opposta sostenendo la valuta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il dollaro Usa smentisce i pronostici: nel 2026 attesa ancora volatilità

La volatilità nei mercati obbligazionari globali si presenta in un contesto di rallentamento dei tagli dei tassi Fed nel 2026.

Il Viminale ha confermato che, al momento, gli Stati Uniti non hanno comunicato l'invio di agenti dell’Ice in Italia per i Giochi invernali Milano-Cortina.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.