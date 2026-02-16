Il ddl Bongiorno fa ricadere su chi la violenza la subisce l’obbligo di dire esplicitamente No | la protesta a Roma
A Roma, centri antiviolenza e gruppi femministi protestano contro il disegno di legge Bongiorno, che obbliga le vittime di violenza a dichiarare chiaramente un “no”. La manifestazione si svolge nel giorno in cui si ricordano i 30 anni dalla legge del 1996 che ha depenalizzato lo stupro, trasformandolo in un reato contro la persona. La proposta di legge, sostenuta dalla senatrice leghista, si trova ancora in fase di discussione alla commissione Giustizia del Senato. La manifestazione coinvolge associazioni di tutta Italia, da Milano a Bari, che criticano l’obbligo di esplicitare il rifi
In occasione dei 30 anni dall’approvazione della legge contro la violenza sessuale del 1996, che ha reso lo stupro un reato contro la persona e non contro la morale, i centri antiviolenza e le organizzazioni femministe e transfemministe di Roma – come in tutta Italia, da Milano a Napoli e Bari – tornano in piazza per dire no al Ddl Bongiorno, la proposta di legge promossa dalla senatrice leghista, al momento in commissione Giustizia al Senato. A far infuriare le realtà che da anni si occupano di contrastare la violenza di genere, è la definizione di stupro, definita in un primo momento, nel testo approvato alla Camera in maniera bipartisan, come un atto compiuto “ senza il consenso libero e attuale “, modificato poi, in commissione al Senato su spinta della lega, con la frase “ contro la volontà della persona “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In Senato, la Commissione Giustizia esamina una proposta di riformulazione del reato di violenza sessuale, presentata dalla senatrice Bongiorno.
La senatrice Giulia Bongiorno ha presentato una riformulazione del ddl sulla violenza sessuale, attualmente all'esame della commissione Giustizia.
Con il cosiddetto testo Bongiorno si riscrive la normativa sulla violenza sessuale cancellando il principio del consenso e riportando al centro il dissenso, con una conseguenza gravissima: il peso della prova torna a ricadere sulle donne. È un arretramento inac - facebook.com facebook