L’Arco di Cupido a S. Valentino si è sgretolato a causa delle intense piogge e del vento forte che hanno colpito la zona nella notte. La struttura, simbolo di amore e romanticismo, si è frammentata sotto la pressione delle intemperie, lasciando senza parole chi passeggiava nei pressi. La pioggia incessante e le raffiche di vento hanno indebolito il monumento, portandolo a cedere.

Più che nel resistere si è espresso sbriciolandosi. Lo ha fatto nella notte di San Valentino smettendo di opporsi a ciò che lo contrastava: le piogge snervanti e il vento antagonista. Ed è stata la più crudele e perfetta delle metafore: il ciclone del giorno degli innamorati. Perché quando si ama si è un miscuglio di collere e ragioni. E perché l'amore è prima di tutto resistenza, e succede che, ogni tanto, non si resista più. L'Arco dell'Amore di Melendugno è crollato per il maltempo sabato notte cancellando uno dei tratti costieri più iconici del Salento. Nuvole basse, aria e onde. Pezzi dell'imponente arco dei faraglioni di Sant'Andrea si sono accartocciati su loro stessi, l'opera della natura scolpita nella roccia calcarea bagnata dal mare Adriatico, è franata all'improvviso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il crollo a S. Valentino dell’Arco di Cupido: se la storia più bella resta senza lieto fine

L’arco di Sant’Andrea, simbolo del Salento, è crollato a causa di una forte mareggiata che si è abbattuta nella notte di San Valentino.

Una mareggiata ha fatto crollare l’Arco degli Innamorati a Melendugno, causando la perdita di uno dei simboli più noti del Salento.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.