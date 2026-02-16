Il crollo a S Valentino dell’Arco di Cupido | se la storia più bella resta senza lieto fine
L’Arco di Cupido a S. Valentino si è sgretolato a causa delle intense piogge e del vento forte che hanno colpito la zona nella notte. La struttura, simbolo di amore e romanticismo, si è frammentata sotto la pressione delle intemperie, lasciando senza parole chi passeggiava nei pressi. La pioggia incessante e le raffiche di vento hanno indebolito il monumento, portandolo a cedere.
Più che nel resistere si è espresso sbriciolandosi. Lo ha fatto nella notte di San Valentino smettendo di opporsi a ciò che lo contrastava: le piogge snervanti e il vento antagonista. Ed è stata la più crudele e perfetta delle metafore: il ciclone del giorno degli innamorati. Perché quando si ama si è un miscuglio di collere e ragioni. E perché l'amore è prima di tutto resistenza, e succede che, ogni tanto, non si resista più. L'Arco dell'Amore di Melendugno è crollato per il maltempo sabato notte cancellando uno dei tratti costieri più iconici del Salento. Nuvole basse, aria e onde. Pezzi dell'imponente arco dei faraglioni di Sant'Andrea si sono accartocciati su loro stessi, l'opera della natura scolpita nella roccia calcarea bagnata dal mare Adriatico, è franata all'improvviso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Crollo dell’arco di Sant’Andrea “simbolo del Salento nel mondo”: geologi, “53 per cento delle coste pugliesi a rischio erosione” Oggi sopralluogo, arco degli innamorati distrutto da una mareggiata la notte di San Valentino
L’arco di Sant’Andrea, simbolo del Salento, è crollato a causa di una forte mareggiata che si è abbattuta nella notte di San Valentino.
Mareggiata, sparisce un simbolo del Salento: nel giorno di San Valentino il crollo dell’arco degli innamorati Melendugno, faraglioni di Sant'Andrea
Una mareggiata ha fatto crollare l’Arco degli Innamorati a Melendugno, causando la perdita di uno dei simboli più noti del Salento.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Quello che resta dell'arco di Sant'Andrea sulla costa di Melendugno dopo il crollo causato dalla mareggiata di San Valentino Alfonso Zuccalà facebook
