Il crepuscolo dell’intoccabilità | Moratti scuote il sistema Juventus

Moratti ha acceso nuovamente le polemiche attorno alla Juventus, a causa delle sue dichiarazioni critiche sulla gestione del club. La sua presa di posizione ha sollevato reazioni forti tra i tifosi e gli addetti ai lavori, che temono un’ulteriore spaccatura nel mondo del calcio italiano. La tensione si fa sentire anche sui social, dove le discussioni si infiammano in modo acceso.

L'asse Milano-Torino torna a infiammarsi non per il responso del campo, ma per una frizione diplomatica e identitaria che rievoca i fasti più accesi del calcio italiano. Massimo Moratti, storico presidente dell'Inter, è intervenuto con durezza sulla recente telefonata intercorsa tra John Elkann e il vertice della FIGC Gabriele Gravina, ribaltando la narrazione vittimistica adottata dalla compagine bianconera. Secondo il petroliere, la metamorfosi della Juventus in "parte lesa" rappresenta un'anomalia storica difficile da metabolizzare per chi ha vissuto i decenni d'oro e le controversie del sodalizio sabaudo.