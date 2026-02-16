Il Cremlino respinge le accuse europee di aver avvelenato Aleksej Navalnyj

Il Cremlino ha negato le accuse europee di aver avvelenato Aleksej Navalnyj, sostenendo che non ci sono prove a supporto di questa teoria. La reazione arriva dopo che un rapporto dell’Unione Europea ha indicato come possibile causa della morte del leader dell’opposizione russa una tossina rara somministrata in carcere. Bruxelles ha chiesto chiarimenti e ha invitato Mosca a collaborare. Navalnyj è morto due anni fa mentre era in custodia, e il rapporto suggerisce che il suo decesso potrebbe essere stato causato da un’azione intenzionale.

Il 16 febbraio il Cremlino ha definito "infondate" le conclusioni di un'inchiesta europea secondo cui l'oppositore russo Aleksej Navalnyj, morto in prigione due anni fa, sarebbe stato avvelenato usando una tossina rara. Grande oppositore del presidente russo Vladimir Putin e dell'invasione dell'Ucraina, Navalnyj era morto in una prigione russa il 16 febbraio 2024, all'età di 47 anni. Il 14 febbraio cinque paesi europei – Regno Unito, Svezia, Francia, Germania e Paesi Bassi – avevano accusato Mosca di averlo ucciso tramite avvelenamento, citando i risultati di un'inchiesta. "Non accettiamo queste accuse, che consideriamo infondate", ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov.