Il corso prematrimoniale laico del Comune gratis avrà anche gli psicologi

Il Comune di Milano ha deciso di inserire anche psicologi nel corso prematrimoniale gratuito, perché vuole offrire un supporto più completo ai futuri sposi. La novità si aggiunge alla collaborazione con l’ordine degli avvocati, che già da tempo organizza incontri di preparazione al matrimonio. La presenza degli psicologi mira ad aiutare le coppie a affrontare meglio le sfide di coppia e a migliorare la comunicazione tra i futuri coniugi. Questa iniziativa si svolgerà in diverse sedi del Comune, con incontri programmati anche nelle prossime settimane.

Torna il corso prematrimoniale laico promosso dal Comune di Milano insieme all'ordine degli avvocati e a quello degli psicologi. Un progetto nato nel 2025 che offre ai futuri coniugi un'opportunità per comprendere a fondo i diritti e i doveri connessi al matrimonio e all'unione civile. La novità del 2026 è che saranno esplorati anche aspetti psicologici e relazionali, oltre agli incontri con gli esperti di diritto di famiglia per approfondire temi come la responsabilità genitoriale e il regime patrimoniale. “Per un sì consapevole nasce dalla volontà di essere un’amministrazione presente nella vita delle persone, offrendo strumenti concreti e accessibili.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Milano, 13 febbraio 2026 — Luigi Rossi, 34 anni, e Laura Bianchi, 29, si sono iscritti al corso prematrimoniale del Comune per prepararsi al loro matrimonio civile, che si terrà a giugno.

Milano torna a offrire il corso prematrimoniale laico e gratuito del Comune, dopo due anni di assenza, per rispondere alla crescente domanda di coppie che vogliono affrontare il matrimonio con maggiore consapevolezza.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.