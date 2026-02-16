Il Coraggio delle Donne la mostra sulla vita oltre il cancro alla presenza del Capo della Polizia | FOTO e VIDEO
Il Capo della Polizia ha partecipato questa mattina all’inaugurazione della mostra “Il Coraggio delle Donne”, organizzata presso il Rettorato dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli. La rassegna mette in mostra le storie di donne che affrontano con forza la lotta contro il cancro, attraverso fotografie che ritraggono momenti di resilienza e speranza. Durante l’evento, alcuni scatti sono stati anche consegnati a rappresentanti delle associazioni di volontariato presenti.
Arte, prevenzione e impegno civile al Rettorato della Vanvitelli: “La salute del personale è un dovere dell’Amministrazione” L’iniziativa, promossa dalla Questura di Caserta, nasce con l’obiettivo di stimolare una riflessione sulla resilienza femminile, intrecciando arte, medicina e impegno civile. I saluti istituzionali sono stati affidati al Rettore, professor Gianfranco Nicoletti, e allo stesso Capo della Polizia. Nel suo intervento, Pisani ha evidenziato come il tema della salute non riguardi esclusivamente il singolo dipendente, ma rappresenti un preciso dovere dell’Amministrazione nei confronti del proprio personale.🔗 Leggi su Casertanews.it
Il coraggio delle donne: quando la fotografia racconta la vita oltre il cancro
Il coraggio delle donne si rivela attraverso fotografie autentiche che catturano momenti di vita oltre la battaglia contro il cancro.
Fotografia, bando e mostra per 'Il Coraggio delle donne' che hanno superato cancro
A Roma si prepara un evento dedicato alle donne che hanno combattuto e vinto il battito contro il cancro.
Sucking On Her For Love - A Special Valentines Eve Special - Sucker For Love
Argomenti discussi: Il Coraggio delle Donne. L’Ateneo Vanvitelli celebra la rinascita dopo il cancro; Iran, il coraggio delle donne contro la repressione violenta: Si parano davanti ai cannoni, bloccano le strade e rifiutano di arretrare. Ma pagano il prezzo più alto; Fotografia, bando e mostra per 'Il Coraggio delle donne' che hanno superato cancro; La storia delle donne che salvano il leopardo delle nevi in India: il coraggio di proteggere la natura.
Caserta, alla Vanvitelli la mostra Il Coraggio delle Donne: la vita al di là del cancroCaserta – Un intreccio di volti, storie e immagini che raccontano la forza di chi ha attraversato la malattia senza arrendersi. Nella sede del Rettorato ... pupia.tv
Caserta: Il Capo della Polizia alla mostra fotografica Il coraggio delle donne: la vita al di là del cancroStamattina, nella sede del Rettorato dell’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli a Caserta, alla pre ... poliziadistato.it
A CONTIGLIANO LA PREVENZIONE CON L'ALCLI E LE DONNE CORAGGIO L'amministrazione comunale di Contigliano ha scelto di dedicare la "giornata dell Amore" alla prevenzione, alla cultura e alla solidarietà, valori autentici che mettono al centro la per - facebook.com facebook