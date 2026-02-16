Il Coraggio delle Donne la mostra sulla vita oltre il cancro alla presenza del Capo della Polizia | FOTO e VIDEO

Il Capo della Polizia ha partecipato questa mattina all’inaugurazione della mostra “Il Coraggio delle Donne”, organizzata presso il Rettorato dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli. La rassegna mette in mostra le storie di donne che affrontano con forza la lotta contro il cancro, attraverso fotografie che ritraggono momenti di resilienza e speranza. Durante l’evento, alcuni scatti sono stati anche consegnati a rappresentanti delle associazioni di volontariato presenti.

Arte, prevenzione e impegno civile al Rettorato della Vanvitelli: "La salute del personale è un dovere dell'Amministrazione" L'iniziativa, promossa dalla Questura di Caserta, nasce con l'obiettivo di stimolare una riflessione sulla resilienza femminile, intrecciando arte, medicina e impegno civile. I saluti istituzionali sono stati affidati al Rettore, professor Gianfranco Nicoletti, e allo stesso Capo della Polizia. Nel suo intervento, Pisani ha evidenziato come il tema della salute non riguardi esclusivamente il singolo dipendente, ma rappresenti un preciso dovere dell'Amministrazione nei confronti del proprio personale.

Il coraggio delle donne si rivela attraverso fotografie autentiche che catturano momenti di vita oltre la battaglia contro il cancro.

A Roma si prepara un evento dedicato alle donne che hanno combattuto e vinto il battito contro il cancro.

