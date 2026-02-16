Il comunista dei Carc sbeffeggia l’agente preso a martellate | Rambo che gli ha detto male Le parole agghiaccianti video

Il leader dei Comunisti dei Carc ha commentato con sarcasmo l’agente aggredito a martellate, dicendo: “Rambo che gli ha detto male”. Le sue parole, catturate in un video, sono apparse subito dure e provocatorie. La scena si è svolta davanti alle telecamere di “Fuori dal Coro”, lasciando molti senza parole.

Guerra allo Stato. L’intervista realizzata dalla troupe di “Fuori dal Coro” al leader dei comunisti dei Carc è sconvolgente, inquietante, inaccettabile. L’odio contro lo Stato è esplicito, sbandierato come “progetto” politico, senza alcun ritegno. Andrea De Marchi, della direzione nazionale del Partito dei Comitati di Appoggio alla Resistenza per il Comunismo spiega sfacciatamente il programma eversivo. Carc, l’odio contro lo Stato sbandierato come “progetto”. “Bisogna organizzarsi per prendere noi in mano questo paese, con ogni mezzo necessario e possibile. Bisogna rendere questo paese ingovernabile”: parole pronunciate all’inviata della trasmissione Mediaset. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il comunista dei Carc sbeffeggia l’agente preso a martellate: “Rambo che gli ha detto male”. Le parole agghiaccianti (video) Fuori dal coro, il comunista insulta l'agente preso a martellate: "Rambo che gli ha detto male" Un uomo, identificato come un esponente comunista, ha insultato un agente di polizia colpendolo con un martello e dicendo: Torino, agente preso a martellate? Avs-choc: il giorno dopo, le terrificanti parole di Grimaldi La notizia dell’agente preso a martellate a Torino ha fatto il giro nelle ultime ore. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: [Pisa] Saluto della Federazione Toscana del P.CARC al Congresso dell’Associazione di amicizia Italia-Cuba; Carc, comunisti minacciano Kelany e Fratelli d’Italia: È l’ora della controffensiva; [Modena] Abbiamo lasciato un messaggio sulla sede di FdI; Sugli scontri del 31 gennaio a Torino e il tema della violenza politica. Striscione Carc contro il governo alla sede di FDI ModenaPolitica: Rivendicato dallo stesso Comitati di Appoggio alla Resistenza per il Comunismo a favore della causa palestinese. Alla vigilia del pronunciamento in primo grado per i 3 cittadini palestinesi ... lapressa.it Il piano dei Carc per rendere ingovernabile il PaeseCon un nuovo documento, il Partito dei Carc si lamenta di essere al centro di una criminalizzazione mediatica e accusa i media di mestare del torbido intossicando l'opinione pubblica. Un tentativo ... ilgiornale.it L'indagato è ricoverato in ospedale al Goretti, in carcere ha accusato un malore - facebook.com facebook