Il circolo scacchistico ‘Paul Morphy’ si sposta in Malatestiana e propone un corso gratuito per adulti

Il circolo scacchistico ‘Paul Morphy’ si trasferisce nella Biblioteca Malatestiana e offre un corso gratuito rivolto agli adulti. La decisione deriva dall’aumento di interesse tra i cittadini più grandi, che vogliono migliorare le proprie capacità di ragionamento e strategia. Durante le lezioni, i partecipanti potranno imparare le regole di base, ma anche approfondire tecniche avanzate di gioco. La presenza di un esperto locale, riconosciuto per le sue vittorie in competizioni nazionali, garantisce un insegnamento di qualità.

Il gioco degli scacchi non è soltanto un passatempo millenario, ma un allenamento per la mente e per la vita. Con lo scopo di promuovere questa disciplina e diffonderne i benefici, il Circolo Scacchistico ‘Paul Morphy’ di Cesena, in collaborazione con la Biblioteca Malatestiana, organizza un corso di scacchi gratuito interamente rivolto agli adulti. Il corso si svolgerà negli spazi della sala Gaming della Malatestiana e prenderà il via martedì 24 febbraio. Sono previsti sei incontri, con cadenza settimanale, ogni martedì mattina dalle ore 10:30 alle 12:00. Il percorso è pensato per principianti assoluti, con partenza da zero, e non prevede alcun costo di partecipazione.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

