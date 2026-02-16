Il caso delle modelle bambine di Epstein | non è tutto vero quello che state leggendo

Le immagini delle modelle bambine di Epstein circolano sui social perché qualcuno ha usato l’intelligenza artificiale per crearle. Questi profili mostrano bambine giovani, spesso con espressioni innocenti, mentre sono vicine a Jeffrey Epstein. Le foto vengono condivise in rete senza verificare se siano vere o false, alimentando confusione e preoccupazione.

Sono stati creati profili social che mostrano modelle bambine generate con IA abbracciate a Jeffrey Epstein. Si tratta di un nuovo business per vedere contenuti erotici su piattaforme parallele: come funziona e perché è un problema.