Il Carnevale di Piumazzo Folla di bimbi in maschera

Ieri pomeriggio, il Carnevale di Piumazzo ha attirato molti bambini in maschera, grazie alla bella giornata di sole. La piazza principale si è riempita di piccoli con costumi colorati e famiglie che si divertivano tra carri allegorici e musica dal vivo. La festa ha preso il via con un corteo di bambini che sfilavano tra le strade, portando allegria e vivacità al centro del paese.

Complice la splendida giornata di sole, ieri pomeriggio il centro di Piumazzo è stato letteralmente invaso da bambini e famiglie festanti per la prima delle due domeniche della 55° edizione del Carnevale dei Ragazzi, vera e propria tradizione piumazzese. Entusiasta il presidente del comitato organizzatore, Generoso Faccenda. "Siamo molto soddisfatti per come si è svolta questa giornata – spiega Faccenda, anima organizzatrice della manifestazione assieme a Giuseppe Caracciolo – che ha visto sfilare 11 carri e 2 gruppi a piedi". Alle polemiche di questi giorni legate all’uso dei coriandoli, Faccenda risponde: "E’ una polemica che si commenta da sola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Carnevale di Piumazzo. Folla di bimbi in maschera Torna il Carnevale di Piumazzo, due domeniche di carri e allegria Il Carnevale di Piumazzo riparte dopo due anni di pausa, portando di nuovo colori e allegria nel quartiere. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il Carnevale di Piumazzo. Folla di bimbi in maschera; Torna il Carnevale dei Ragazzi di Piumazzo; Chi ha vinto la 152a edizione del Carnevale di San Giovanni in Persiceto; Chivu Inter-Juve è sfida importante a livello globale per storia club. Il Carnevale di Piumazzo. Folla di bimbi in mascheraDomenica prossima sfilata bis. Polemica sui coriandoli: Sono biodegradabili. A Modena il tradizionale appuntamento dei piccoli con la famiglia Pavironica. msn.com Torna il Carnevale di PiumazzoIl Carnevale dei Ragazzi di Piumazzo torna per la sua 55ª edizione con due giornate di festa in programma domenica 15 e domenica 22 febbraio. L’evento, che rappresenta un appuntamento tradizionale per ... sassuolo2000.it Carnevale a Piumazzo Un immenso ringraziamento ai volontari e alle volontarie del Comitato del Carnevale che in queste ore sono impegnati a preparare la sfilata di domani! E grazie per la loro grande sensibilità nei confronti dell'ambiente e del territ facebook