Il Carnevale baciato dal sole Vince Porto Fuori con Grease

Il Carnevale dei ragazzi si è tenuto ieri a Ravenna, attirando molte famiglie e bambini, grazie a un cielo di sole quasi estivo. La causa di questa grande partecipazione è stata senza dubbio il clima mite che ha permesso di godersi la festa all’aperto. Tra le varie esibizioni, il gruppo Porto Fuori ha conquistato il pubblico con la rappresentazione di Grease, aggiudicandosi il primo premio. La manifestazione, arrivata alla sua 46ª edizione, è stata organizzata dalla Diocesi di Ravenna-Cervia.

Si è svolta ieri, sotto un sole quasi primaverile e davanti a una folla festante di famiglie e bambini, la 46esima edizione del Carnevale dei ragazzi, organizzato dalla Diocesi di Ravenna-Cervia. Dopo la sfilata della scorsa domenica a Marina di Ravenna, ieri i carri hanno colorato le strade di Ravenna a partire dalle 14.30, in un pomeriggio di musica, coriandoli e applausi. Otto i carri allegorici – in rappresentanza di nove parrocchie – che hanno animato la parata tra scenografie curate e costumi realizzati con passione. Presenti alla festa anche il vescovo monsignor Lorenzo Ghizzoni e il sindaco Alessandro Barattoni, che hanno preso parte alle premiazioni.