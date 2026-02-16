Il calcestruzzo che si autoripara | rivoluzione italiana negli Usa
Un team di ingegneri italiani ha sviluppato un calcestruzzo che si autoripara, attirando l’attenzione negli Stati Uniti. La causa di questa innovazione è la scoperta di una nuova miscela capace di riparare automaticamente le crepe, riducendo i costi di manutenzione. In una sperimentazione recente, il materiale ha resistito a forti sollecitazioni senza bisogno di interventi esterni, dimostrando il suo potenziale in strutture come ponti e edifici pubblici.
IL CALCESTRUZZO È OVUNQUE: nei ponti, nelle case, nelle scuole e nelle università, così come negli ospedali e nelle strade. È il materiale da costruzione più utilizzato al mondo, con circa 33 miliardi di tonnellate prodotte ogni anno. Dietro questa presenza, però, si cela un problema: se è vero che il calcestruzzo è il materiale più economico per costruire e quello più utilizzato, allo stesso tempo è anche quello con il più alto impatto ambientale. È infatti responsabile di circa l’8% delle emissioni globali di anidride carbonica: oltre tre volte le emissioni prodotte da tutto il traffico aereo mondiale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
