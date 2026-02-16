Il cacciatorpediniere russo Severomorsk minaccia il Mediterraneo perché non ha seguito la Sparta IV invertendo la rotta
Il cacciatorpediniere russo Severomorsk ha invertito la rotta e si è avvicinato alle coste del Mediterraneo, creando preoccupazioni nella regione. La manovra, che ha attirato l’attenzione delle forze navali, sembra essere una risposta alle esercitazioni svolte dalla Sparta IV poche ore prima. Accanto a lui, la petroliera Kama continua a seguire la stessa rotta, mantenendo la presenza in mare aperto.
Il cacciatorpediniere russo Severomorsk, e la petroliera Kama di supporto, stanno ancora navigando le acque del Mediterraneo mantenendo alta la tensione nell'area e il costante monitoraggio della Nato. Da scorta della nave cargo Sparta IV a mina vagante nei nostri mari. Dopo aver passato cinque giorni davanti alle coste orientali della Sardegna e un altro paio a fare da pendolo di fronte ad Alicante, in Spagna, la nave cargo russa Sparta IV ieri ha infatti lasciato il Mediterraneo. La sua destinazione, come anticipato, sembra essere proprio Kaliningrad per la consegna di un possibile carico di armi proveniente dalla Siria. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
La nave cargo russa Sparta IV è stata avvistata nel Tirreno, vicino alla Sardegna.
Il cacciatorpediniere russo Severomorsk nel Mediterraneo per scortare due cargo: la NATO in allerta
Il cacciatorpediniere russo Severomorsk è entrato nel Mar Mediterraneo per scortare un convoglio navale, segnando un’ulteriore presenza militare di Mosca nella regione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
