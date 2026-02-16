Il Brindisi soffre contro il Massafra ma conquista i tre punti e difende il primato

Il Brindisi ha vinto una partita difficile contro il Massafra, grazie a due gol nei minuti finali, e ha mantenuto il primo posto in classifica. La squadra ha dovuto sudare per ottenere i tre punti, con il risultato deciso solo nel recupero grazie a un colpo di testa di Bernaola. Un successo che permette ai locali di rafforzare la propria posizione in campionato, nonostante le difficoltà affrontate durante la gara.

Brindisi al Vertice: Vittoria Sofferta contro il Massafra e la Continua Corsa all’Eccellenza. Il Brindisi ha mantenuto la leadership del campionato di Eccellenza pugliese superando il Massafra per 2-0, in una partita combattuta e decisa dalle reti di Andrea Lobosco e, nel recupero, di Bernaola. La vittoria, ottenuta al termine di una prestazione non priva di difficoltà, permette ai biancazzurri di guardare con maggiore tranquillità al prossimo impegno, pur restando vigili in ottica classifica. Un Match Equilibrato e la Forza dell’Attacco Brindisino. La sfida disputata al Fanuzzi ha visto il Brindisi affrontare un Massafra determinato a muovere la classifica.🔗 Leggi su Ameve.eu Serie C girone A, gara decisa dal rigore di Sipos. Lecco soffre, ma conquista i tre punti con la Triestina Nel match di Serie C girone A, il Lecco conquista tre punti grazie a un rigore realizzato da Sipos. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il Brindisi soffre contro il Massafra, ma conquista i tre punti e difende il primato; Calcio: Brindisi-Massafra 2-0, nono successo in dieci partite. Il Brindisi soffre contro il Massafra, ma conquista i tre punti e difende il primatoI biancazzurri si impongono grazie alle reti messe a segno da Lobosco, nel primo tempo, e Bernaola (in pieno recupero). Secondo tempo di pura sofferenza contro la penultima, ma la difesa regge ... today.it La Valtur Brindisi non sbaglia contro Roseto al PalaPentassugliaDopo quindici giorni complice l’annullamento della partita con Bergamo, la Valtur Brindisi non sbaglia il test ... pianetabasket.com In prossimità della XXXIV Giornata Mondiale del Malato, il direttore generale della Asl Brindisi, Maurizio De Nuccio, ha incontrato nei giorni scorsi don Giuseppe Dello Tore per un momento di riflessione e vicinanza a chi soffre. Insieme hanno ricordato il mess facebook