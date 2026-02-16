Il Board of peace per Gaza decolla con 5 miliardi di buone ragioni | l’Italia è dentro la sinistra è fuori di testa

Il “Board of peace” per Gaza è stato avviato perché sono stati stanziati cinque miliardi di dollari per favorire la pace e la normalizzazione dei rapporti tra Israele e Palestina. L’Italia ha deciso di partecipare, mentre la sinistra si oppone fermamente all’iniziativa. Il progetto include anche il riconoscimento di un ruolo per alcuni sostenitori di Hamas, suscitando diverse reazioni politiche.

Cinque miliardi di dollari, la pace, la normalizzazione dei rapporti con Israele, pe rfino un riconoscimento di un ruolo agli "amici" di Hamas. Tutto questo non basta alla sinistra per sostenere il " board of peace " che sta decollando in queste ore per Gaza, con la presenza – per ora in veste di osservatore – anche dell'Italia, posizione su cui già da domani, o nei prossimi giorni, il ministro Tajani riferirà in Parlamento. Ma perchè la sinistra italiana, Schlein in testa, manifesta tante ostilità pregiudiziali, dopo aver sostenuto la tragicomica spedizione della "Flotilla", che trasportava tanti slogan e pochi aiuti, e che neanche riuscì a penetrare la cortina di Israele.