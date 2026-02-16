Ikea festeggia il Carnevale con i suoi visitatori più piccoli

Ikea organizza una giornata speciale per i bambini durante il Carnevale, perché vuole coinvolgere le famiglie nel divertimento. Martedì 17 febbraio, il negozio si trasforma in un luogo di festa con la “Maschera & Carnival parade”: i piccoli possono entrare in negozio travestiti e partecipare a una sfilata di costumi, portando con sé allegria e creatività.

In occasione del Carnevale, Ikea festeggia con i suoi visitatori più piccoli. Martedì 17 Febbraio "Vieni a trovarci in Maschera & Carnival parade": una grande festa per tutti i bambini che si presenteranno in maschera in negozio e che avranno la possibilità di mostrare il proprio personaggio in una sfilata a tema. A seguire riceveranno un piccolo omaggio e potranno gustare una merenda gratuita. Martedì 17 Febbraio "Laboratorio maschere di carnevale": all'interno dell'area giochi Småland, i piccoli potranno realizzare la propria maschera di carnevale, utilizzando materiali di recupero. Inoltre, per tutti i visitatori, a fronte di una spesa minima di 100 euro, Ikea mette in palio premi fino a 500 euro in carta regalo Ikea, attraverso cartoline "gratta e vinci", oltre ad un coupon del valore di 20 euro.