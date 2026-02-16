IGTC Valentino Rossi | Contento del podio ho rischiato anche io di colpire un canguro

Valentino Rossi ha conquistato il terzo posto alla 12 Ore Bathurst del 2026, una gara molto combattuta, dopo aver rischiato di colpire un canguro lungo il circuito. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione degli appassionati di motorsport, che hanno visto il campione motociclistico mettersi alla prova su una vettura GT. Durante la corsa, Rossi ha dimostrato agilità e coraggio, affrontando le insidie di una gara lunga e impegnativa.

Valentino Rossi ha ottenuto il terzo posto nell’edizione 2026 della 12 Ore Bathurst, prima prova dell’ Intercontinental GT Challenge. Il ‘Dottore’ si conferma sul podio nella difficile competizione australiana, riservata dal 2011 alle vetture GT3. La BMW M4 GT3 EVO n. 46 del Team WRT ha completato in Top3 con Rossi, Raffaele Marciello ed Augusto Farfus. Lo scorso anno il ‘Dottore’ e Marciello avevano chiuso al secondo posto, in coppia con il belga Charles Weerts. L’ex stella del Motomondiale ha affermato in una nota come riportato dal portale ufficiale dell’evento: “Penso che l’anno scorso avessimo più possibilità di vincere. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - IGTC, Valentino Rossi: “Contento del podio, ho rischiato anche io di colpire un canguro” IGTC, 12h Bathurst: Valentino Rossi cerca un nuovo podio, Ferrari ci riprova in PRO Questo weekend a Bathurst si corre la 12 Ore, un appuntamento molto atteso dagli appassionati di motori. Dove è caduto il razzo cinese che ha rischiato di colpire anche l’Italia: “Doppio rientro anomalo” Il secondo stadio del razzo cinese ZQ-3 RB è precipitato sulla Terra il 30 gennaio 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: IGTC | Una BMW a due facce per Valentino Rossi a Bathurst; IGTC Bathurst 12 ore: Rossi va all’attacco per il podio, Ferrari cerca il riscatto in Pro; IGTC | Mercedes-GMR vince la 12h di Bathurst nel caos, Rossi-Marciello-Farfus a podio. IGTC | Compleanno sul podio per Rossi: Ma anche io ho rischiato di investire un canguro!Valentino a Bathurst chiude terzo assieme a Marciello e Farfus, in una gara ricca di colpi di scena e con avversari sempre più numerosi e forti. Un risultato che lo soddisfa pienamente, anche a fronte ... it.motorsport.com IGTC | Mercedes-GMR vince la 12h di Bathurst nel caos, Rossi-Marciello-Farfus a podioGara ricca di incidenti, Safety Car e anche una bandiera rossa, la spuntano a nervi saldi Martin/Engel/Grenier davanti alla Porsche-High Class che vince la Bronze Cup. Valentino e i suoi compagni WRT ... it.motorsport.com Oggi Valentino Rossi compie 47 anni, l'ex pilota trascorrerà certamente la giornata con la compagna Francesca Sofia Novello e le loro bambine, ma il clima con parte della sua famiglia di origine continua a essere teso. Poco tempo fa il "Dottore" ha denunciato - facebook.com facebook Il 16 febbraio del 1979 nasceva il motociclista Valentino Rossi nove volte campione mondiale #accaddeoggi x.com