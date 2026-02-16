A Viareggio, una proposta scherzosa trasforma la tradizionale passeggiata pedonale in una parodia delle Olimpiadi invernali. La città si prepara a organizzare gare improvvisate e competizioni divertenti, portando un tocco di allegria in uno scenario senza neve. La manifestazione, che si svolge lungo il lungomare, coinvolge residenti e turisti in sfide ironiche e spettacolari.

Le Olimpiadi invernali a Viareggio? Anche no, (dato che qui non c’è la neve), ma in versione carnevalesca anche sì. Quindi perché, con spirito burlesco, non pensare a un’Olimpiade da qui al 2034, e perché non pensarla come ad esempio Viareggio-Pedona? In fin dei conti da Pedona si vede lo mare, come si cantava in una storica canzone del Carnevale e Pedona è pur sempre in collina, anche se la neve non è presente da lustri e lustri. Tante le discipline al via, alla ricerca di una medaglia che faccia curriculum, ma al Carnevale le classifiche non valgono, anzi. Così sotto l’orologio è nata spontaneamente la sezione Curling del Carnevale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Idea divertente. Viareggio-Pedona. Olimpiadi burla

