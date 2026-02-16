Idea divertente Viareggio-Pedona Olimpiadi burla
A Viareggio, una proposta scherzosa trasforma la tradizionale passeggiata pedonale in una parodia delle Olimpiadi invernali. La città si prepara a organizzare gare improvvisate e competizioni divertenti, portando un tocco di allegria in uno scenario senza neve. La manifestazione, che si svolge lungo il lungomare, coinvolge residenti e turisti in sfide ironiche e spettacolari.
Le Olimpiadi invernali a Viareggio? Anche no, (dato che qui non c’è la neve), ma in versione carnevalesca anche sì. Quindi perché, con spirito burlesco, non pensare a un’Olimpiade da qui al 2034, e perché non pensarla come ad esempio Viareggio-Pedona? In fin dei conti da Pedona si vede lo mare, come si cantava in una storica canzone del Carnevale e Pedona è pur sempre in collina, anche se la neve non è presente da lustri e lustri. Tante le discipline al via, alla ricerca di una medaglia che faccia curriculum, ma al Carnevale le classifiche non valgono, anzi. Così sotto l’orologio è nata spontaneamente la sezione Curling del Carnevale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Carsten Höller è uno scienziato della burla
Carsten Höller è uno scienziato noto per le sue sperimentazioni che uniscono arte, scienza e gioco.
Befana a teatro con 'La burla' - Spettacolo di circo contemporaneoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Idea divertente. Viareggio-Pedona. Olimpiadi burla.
la Repubblica. . Scontro acceso al Carnevale di Viareggio. Sotto il palco del terzo corso mascherato, dove era attesa per il Premio Funari, Francesca Pascale ha avuto un duro confronto con un gruppo di manifestanti pro Palestina presenti con bandiere e kefia facebook