I tre cacciatori uccisi confessa l’indagato Il film della sparatoria nella videocamera sul fucile

L’indagato ha ammesso di aver sparato durante una battuta di caccia nel palermitano, dove tre uomini sono stati uccisi. La scena della sparatoria si vede chiaramente in una videocamera montata sul suo fucile, che ha ripreso tutto l’episodio. Gli agenti hanno trovato il video tra le sue cose e hanno verificato che le immagini corrispondono alla versione dell’uomo, che ha spiegato di aver aperto il fuoco per errore. La scena ripresa mostra il momento in cui il colpo viene esploso e i tre cacciatori cadono a terra.

Tragedia nella Caccia: Confessione per la Morte di Tre Uomini nel Palermitano. Palermo, 16 febbraio 2026 – Una battuta di caccia si è trasformata in tragedia nel palermitano, con un uomo che ha confessato di aver causato la morte di tre cacciatori. La dinamica dell'incidente, ricostruita grazie a immagini riprese da una videocamera montata su un fucile, suggerisce una serie di colpi accidentali. L'indagato è stato interrogato a lungo nella notte, mentre le autorità cercano di fare luce su quanto accaduto in un bosco nei dintorni della città. La Dinamica dell'Incidente e la Confessione. L'allarme è scattato nelle prime ore del pomeriggio, quando sono giunte segnalazioni di colpi d'arma da fuoco provenienti da un bosco vicino Palermo.