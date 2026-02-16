I Simpson 800 puntate e un cameo speciale | così Homer Bart Lisa e Marge festeggiano il traguardo

I Simpson hanno raggiunto le 800 puntate, e questa volta il motivo è un episodio speciale che ha coinvolto anche un ospite famoso. La puntata, intitolata “Irrational Treasure,” è andata in onda il 15 febbraio negli Stati Uniti, portando sullo schermo un mix di satira e riferimenti alla cultura pop. La famiglia di Springfield continua a divertire e sorprendere il pubblico, anche grazie alla presenza di un cameo inatteso.

Roma, 16 febbraio 2026 – Ottocento episodi e non sentirli. I Simpson tagliano un traguardo storico con 'Irrational Treasure', puntata celebrativa andata in onda il 15 febbraio scorso negli Stati Uniti e lo fanno nel modo che li ha resi immortali: mescolando satira, cultura pop e ospiti d'eccezione. Scopriamo di più. I Simpson e l'episodio numero 800 con 'The Pitt'. Per l'episodio numero 800, Springfield si popola di volti noti. Tra le guest star compaiono Quinta Brunson, Kevin Bacon, Questlove e tre interpreti della serie HBO 'The Pitt': Noah Wyle, Katherine LaNasa e Taylor Dearden. La trama prende il via da un incidente domestico dal sapore grottesco.