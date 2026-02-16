I Simpson 800 puntate e un cameo speciale | così Homer Bart Lisa e Marge festeggiano il traguardo

Da quotidiano.net 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Simpson hanno raggiunto le 800 puntate, e questa volta il motivo è un episodio speciale che ha coinvolto anche un ospite famoso. La puntata, intitolata “Irrational Treasure,” è andata in onda il 15 febbraio negli Stati Uniti, portando sullo schermo un mix di satira e riferimenti alla cultura pop. La famiglia di Springfield continua a divertire e sorprendere il pubblico, anche grazie alla presenza di un cameo inatteso.

Roma, 16 febbraio 2026 – Ottocento episodi e non sentirli. I Simpson tagliano un traguardo storico con ‘Irrational Treasure’, puntata celebrativa andata in onda il 15 febbraio scorso negli Stati Uniti e lo fanno nel modo che li ha resi immortali: mescolando satira, cultura pop e ospiti d’eccezione. Scopriamo di più. I Simpson e l’episodio numero 800 con ‘The Pitt’. Per l’episodio numero 800, Springfield si popola di volti noti. Tra le guest star compaiono Quinta Brunson, Kevin Bacon, Questlove e tre interpreti della serie HBO ‘The Pitt’: Noah Wyle, Katherine LaNasa e Taylor Dearden. La trama prende il via da un incidente domestico dal sapore grottesco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

i simpson 800 puntate e un cameo speciale cos236 homer bart lisa e marge festeggiano il traguardo
© Quotidiano.net - I Simpson, 800 puntate e un cameo speciale: così Homer, Bart, Lisa e Marge festeggiano il traguardo

I Simpson festeggiano gli 800 episodi, ma la serie avrà mai un finale?

Il produttore di I Simpson ha spiegato che, dopo aver raggiunto gli 800 episodi, non ci sono piani concreti per concludere la serie.

È morta la doppiatrice di Marge Simpson

La mondo dell'animazione perde una voce iconica: è scomparsa la doppiatrice di Marge Simpson.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: The Voice Kids, la Finale: giuria di qualità e anticipazioni di stasera 14 febbraio!.

i simpson 800 puntateI Simpson, 800 puntate e un cameo speciale: così Homer, Bart, Lisa e Marge festeggiano il traguardoRoma, 16 febbraio 2026 – Ottocento episodi e non sentirli. I Simpson tagliano un traguardo storico con ‘Irrational Treasure’, puntata celebrativa andata in onda il 15 febbraio scorso negli Stati Uniti ... quotidiano.net

i simpson 800 puntateI Simpson festeggiano gli 800 episodi, ma la serie avrà mai un finale?Lo showrunner principale della mitica serie animata ha approfondito l'argomento di un possibile finale di serie ma è apparso abbastanza scettico sulla sua realizzazione ... movieplayer.it