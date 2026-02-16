I servizi segreti italiani cercano personale | i profili lavorativi richiesti per diventare uno 007

Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di Palazzo Chigi ha aperto le selezioni perché ha bisogno di nuovi agenti per rafforzare i suoi organici nel 2026. La decisione deriva dalla richiesta di aumentare il numero di professionisti qualificati in vista di un aumento delle operazioni sul territorio nazionale. Tra le figure richieste ci sono esperti in tecnologie digitali e analisti di intelligence, pronti a lavorare sotto copertura in diversi contesti.

Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza ha avviato la campagna di reclutamento per il 2026: si cercano "talenti al servizio dell'Italia" Ci sono delle posizioni lavorative aperte nei servizi segreti italiani. Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di Palazzo Chigi ha avviato la campagna di arruolamento per nuove figure professionali da inserire in organico nel 2026. Le competenze richieste rientrano nel campo delle tecnologie avanzate, sicurezza digitale, terrorismo, "Osint" e economico finanziario.

Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di Palazzo Chigi ha aperto nuove posizioni di lavoro perché cerca personale qualificato.

L'intelligence italiana ha avviato una nuova campagna di assunzioni, puntando a trovare professionisti specializzati in tecnologie avanzate e sicurezza digitale.

