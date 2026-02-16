I pronostici di lunedì 16 febbraio | Serie A Liga e altri campionati
Il Cagliari ha ottenuto un punto importante contro il Lecce lunedì 16 febbraio, grazie a un pareggio che ha evitato la sconfitta e mantenuto la squadra in una posizione relativamente sicura in classifica. La partita, valida per la Serie A, ha visto i sardi difendersi bene e mantenere il risultato fino all'ultimo minuto, anche se una vittoria avrebbe permesso loro di avvicinarsi ulteriormente alla salvezza.
I pronostici di lunedì 16 febbraio, ci sono Cagliari-Lecce di Serie A, Girona-Barcellona di Liga, Macclesfield-Brentford di FA Cup e altri campionati La venticinquesima giornata di Serie A si chiude con una partita che mette in palio punti pesanti per la salvezza: il Cagliari a quota 28 è relativamente tranquillo, ma con una vittoria contro il Lecce staccherebbe in pratica il pass virtuale per un altro campionato di Serie A. Sarà fondamentale soprattutto non perdere, mentre la squadra di Di Francesco a 21 punti è in piena lotta e non può permettersi passi falsi. (Ansa Foto) – IlVeggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
I pronostici di lunedì 9 febbraio: Serie A, Liga e altri campionati
La giornata di lunedì 9 febbraio porta diverse sfide in Serie A e Liga.
Pronostici di oggi 16 febbraio. Serie A, Serie C, La Liga, Primeira Liga, FA Cup
Il 16 febbraio, le partite di calcio in Italia e in Europa portano nuovi pronostici, con il Lecce che affronta il Cagliari per cercare di uscire dalla zona retrocessione.
Analizzo Per Te Le Partite del 16 Febbraio 2026! OCCASIONI D'ORO!
Argomenti discussi: Pronostico Atalanta-Cremonese quote 24ª giornata Serie A; Calcio, Roma e Atalanta vincono i posticipi della 24sima di A; Risultati di Cagnes Sur Mer galop | II TRIS Prix du Gard | Lunedì 9 febbraio vince Wind of Change!; Le probabili formazioni della 25^ giornata | Serie A | Si parte venerdì con Pisa-Milan | Sabato Lazio-Atalanta e Inter-Juventus | Domenica sera Napoli-Roma | Lunedì chiude Cagliari-Lecce.
I pronostici di lunedì 9 febbraio: Serie A, Liga e altri campionatiI pronostici di lunedì 9 febbraio, ci sono Atalanta-Cremonese e Roma-Cagliari di Serie A, Villarreal-Espanyol di Liga e altri campionati ... ilveggente.it
I pronostici di lunedì 2 febbraio: Serie A, Liga e Premier LeagueI pronostici di lunedì 2 febbraio, ci sono Udinese-Rp,a di Serie A, Maiorca-Siviglia di Liga e Sunderland-Burnley di Premier League ... ilveggente.it
Serie A, Napoli-Roma: pronostici, migliori quote e scommesse x.com
Pronostici del 14 febbraio 2026: si gioca in Serie A e in Serie B https://www.calciomagazine.net/pronostici-14-febbraio-2026-240345.html facebook