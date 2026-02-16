I pronostici di lunedì 16 febbraio | Serie A Liga e altri campionati

Il Cagliari ha ottenuto un punto importante contro il Lecce lunedì 16 febbraio, grazie a un pareggio che ha evitato la sconfitta e mantenuto la squadra in una posizione relativamente sicura in classifica. La partita, valida per la Serie A, ha visto i sardi difendersi bene e mantenere il risultato fino all'ultimo minuto, anche se una vittoria avrebbe permesso loro di avvicinarsi ulteriormente alla salvezza.

I pronostici di lunedì 16 febbraio, ci sono Cagliari-Lecce di Serie A, Girona-Barcellona di Liga, Macclesfield-Brentford di FA Cup e altri campionati La venticinquesima giornata di Serie A si chiude con una partita che mette in palio punti pesanti per la salvezza: il Cagliari a quota 28 è relativamente tranquillo, ma con una vittoria contro il Lecce staccherebbe in pratica il pass virtuale per un altro campionato di Serie A. Sarà fondamentale soprattutto non perdere, mentre la squadra di Di Francesco a 21 punti è in piena lotta e non può permettersi passi falsi.

La giornata di lunedì 9 febbraio porta diverse sfide in Serie A e Liga.

Il 16 febbraio, le partite di calcio in Italia e in Europa portano nuovi pronostici, con il Lecce che affronta il Cagliari per cercare di uscire dalla zona retrocessione.

