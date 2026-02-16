I primi vent’anni di scienze per l’investigazione così l’Università a Narni è diventata motore di sviluppo

Da ternitoday.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Università di Narni ha compiuto vent’anni dedicati alle scienze dell’investigazione, grazie a un progetto che ha portato nuovi laboratori e corsi pratici. La presenza dell’ateneo ha favorito l’apertura di spazi di studio e incontri tra studenti e professionisti locali, rendendo la città più vivace e attiva. La crescita si vede anche nelle nuove collaborazioni con aziende e istituzioni della zona, che cercano giovani laureati pronti a risolvere problemi concreti.

Si consolida la collaborazione tra Comune e Università. Il sindaco Lorenzo Lucarelli: “Un punto di riferimento per tantissimi studenti, non solo locali, ma anche provenienti da altre regioni italiane”. Marco Moschini: “Realtà universitaria eccellente” Consolidare territorialmente l’università come motore di crescita culturale e sociale per la comunità narnese. Sviluppare nuove aree tematiche e definire le prospettive future per rafforzare l’offerta formativa. Sono stati questi i temi dell’incontro che si è svolto a Narni fra il sindaco, Lorenzo Lucarelli, il nuovo direttore del dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e della formazione, Marco Moschini, e la nuova coordinatrice del corso di laurea in scienze per l’investigazione e la sicurezza, Sabina Curti.🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

Il cinema dei volontari festeggia i primi vent’anni

Il cinema dei volontari celebra i suoi primi vent’anni con un ricco programma di eventi.

I primi cinquant’anni di Sipro: "Competenze e strumenti per lo sviluppo della provincia"

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: La Fondazione Tricoli celebra i primi 20 anni di attività; Roma ballava fino all'alba: quei vent'anni di club, discoteche e vinili che hanno cambiato le notti italiane; Fondazione Ticino Olona festeggia i suoi primi vent'anni con un doppio appuntamento. Si parte con Treves; Angelo Fugazza: vent’anni accanto al FAI, per amore dell’Italia.

I vent'anni di 'Notte prima degli esami', Brizzi a Primocanale: E' la colonna sonora di una generazioneCi sono film che passano. E poi ci sono film che restano. A vent’anni dalla sua uscita, ' Notte prima degli esami ' non è soltanto una commedia generazionale: è diventato un piccolo rito di passaggio ... primocanale.it

Forever Dylan, arriva ad Arezzo lo spettacolo che ripercorre i primi vent’anni di carriera di Bob DylanArezzo, 22 gennaio 2026 – Uno spettacolo immersivo che ripercorre i primi vent’anni di carriera di Bob Dylan, dagli anni ‘60 ai primissimi anni ‘80, quando le canzoni di quello che poi sarebbe ... lanazione.it