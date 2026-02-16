I primi vent’anni di scienze per l’investigazione così l’Università a Narni è diventata motore di sviluppo

L’Università di Narni ha compiuto vent’anni dedicati alle scienze dell’investigazione, grazie a un progetto che ha portato nuovi laboratori e corsi pratici. La presenza dell’ateneo ha favorito l’apertura di spazi di studio e incontri tra studenti e professionisti locali, rendendo la città più vivace e attiva. La crescita si vede anche nelle nuove collaborazioni con aziende e istituzioni della zona, che cercano giovani laureati pronti a risolvere problemi concreti.

Si consolida la collaborazione tra Comune e Università. Il sindaco Lorenzo Lucarelli: “Un punto di riferimento per tantissimi studenti, non solo locali, ma anche provenienti da altre regioni italiane”. Marco Moschini: “Realtà universitaria eccellente” Consolidare territorialmente l’università come motore di crescita culturale e sociale per la comunità narnese. Sviluppare nuove aree tematiche e definire le prospettive future per rafforzare l’offerta formativa. Sono stati questi i temi dell’incontro che si è svolto a Narni fra il sindaco, Lorenzo Lucarelli, il nuovo direttore del dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e della formazione, Marco Moschini, e la nuova coordinatrice del corso di laurea in scienze per l’investigazione e la sicurezza, Sabina Curti.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Il cinema dei volontari celebra i suoi primi vent’anni con un ricco programma di eventi.

