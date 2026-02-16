I primi Giochi della 18enne Flora Tabanelli | fra disegni Tomba e l' esempio del fratello Miro
Flora Tabanelli, appena 18enne, ha partecipato ai suoi primi Giochi, ispirata dall’amore per la montagna trasmesso dai genitori, proprietari del Rifugio Lago Scaffaiolo sull’Appennino modenese. La ragazza ha mostrato entusiasmo, portando con sé i disegni che realizza durante le escursioni e ricordando l’esempio del fratello Miro, che ha già gareggiato in passato.
Il futuro dello sci freestyle italiano ha il volto timido della diciottenne emiliana Flora Tabanelli. Non bisogna farsi ingannare, però. Perché nonostante la giovane età sia riflessa nei modi di fare dell'azzurrina d'oro classe 2007, con gli sci addosso Flora diventa un'altra. E il suo 2025 sportivo ne è la prova più evidente: in un solo anno Tabanelli ha infatti conquisto la Coppa del Mondo generale di freestyle, la Coppa del mondo di big air, gli X-Games di big air ad Aspen e i Mondiali di big air ad Engadina. Successi che l'hanno resa la più giovane vincente di sempre della sua disciplina in Coppa del mondo e uno dei nomi più attesi tra i debuttanti della nostra spedizione azzurra a Milano Cortina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Flora Tabanelli e il fratello Miro, giovanissimi campioni di acrobazie con gli sci alle Olimpiadi invernali 2026
Flora Tabanelli e Miro, appena maggiorenni, si sono fatti strada tra le montagne di Milano-Cortina con le loro acrobazie sugli sci.
Le Olimpiadi ’gialloblù’. Flora e Miro Tabanelli in pista . Pallavolisti con la fiaccola
MILANO CORTINA I Gli azzurri in gara il 16 febbraio. C'è Arianna Fontana. L'azzurra dello short track va per il record di medaglie, in serata tocca a Flora Tabanelli nel big air #ANSA - facebook.com facebook
PIÙ FORTE DEL DOLORE Azzurre scatenate nelle qualificazioni femminili del big air di sci acrobatico! Avanzano sia Flora Tabanelli, che corre con una lesione al crociato del ginocchio destro, sia Maria Gasslitter! Quando si è campionesse, l’agonismo x.com