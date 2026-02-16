SABATO 21 FEBBRAIO alle ore 17.00 Accantonato Carnevale, continua a divertirci conCINEMA CON MERENDA e il divertentissimo film I MITCHELL CONTRO LE MACCHINE (2021) info e prenotazioni (entro le ore 16 di Sabato 21) ai numeri 3403495018 - 3406190019Una famiglia bizzarra e disfunzionale vede i propri programmi di viaggio sconvolti quando si ritrova nel bel mezzo di un attacco di robot e improvvisamente diventa l'improbabile ultima speranza dell'umanità!La ribelle adolescente Katie Mitchell viene ammessa nella scuola della quale ha sempre desiderato far parte, comprendente un indirizzo di studio del cinema.🔗 Leggi su Baritoday.it

The Mitchells Vs The Machines 2 se estrena en 2026

