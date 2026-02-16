i love brahms e tchaikovsky il 17 febbraio

Il 17 febbraio, il concerto di Brahms e Tchaikovsky si terrà per offrire al pubblico un’esperienza unica, grazie alla musica da camera interpretata in un ambiente raccolto. L’evento sarà un’occasione per ascoltare da vicino le sfumature di due capolavori, in cui i sei strumenti dialogano tra loro creando emozioni intense. La performance si svolgerà in un teatro che favorisce l’intimità tra musicisti e ascoltatori, permettendo di percepire ogni dettaglio dell’esecuzione.

I love Brahms e Tchaikovsky sarà presentato da Roma Sinfonietta il 17 febbraio al Teatro di Villa Lazzaroni. Il concerto è a cura del Sestetto di Roma. Saranno eseguiti due capolavori della musica da camera dei più grandi compositori del pieno romanticismo, Johannes Brahms e Pëtr Il’ic Cajkovskij. Uniti dalla comune passione per la musica da camera ci saranno Marco Fiorini e Marco Morbidelli ai violini, Luca Sanzò e Marta Mastrullo alle viole, Michele Chiapperino e Marco Osbat ai violoncelli. La diffusione della musica in tutte le sue forme presso un pubblico sempre più vasto è l’obiettivo che persegue Roma Sinfonietta, fin dalla sua costituzione nel 1994. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Questa sera il Sestetto di Roma ha portato sul palco del Teatro di Villa Lazzaroni un concerto dedicato a Brahms e Tchaikovsky.

