I Gunners producono un primo tempo storico

L'Arsenal ha dominato il primo tempo di ieri sera, segnando cinque gol in appena mezz'ora. La squadra londinese ha messo sotto pressione gli avversari fin dai primi minuti, grazie a un ritmo intenso e a un gioco offensivo molto efficace. La performance ha lasciato i tifosi sbalorditi, soprattutto considerando la rapidità con cui hanno deciso il risultato.

2026-02-15 20:26:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: I Gunners misero a tacere la partita in 30 minuti. L’Arsenal è arrivato al quinto turno della FA Cup vincendo 4-0 sul Wigan Athletic, entrando nella storia con una schiacciante dimostrazione di dominio nel primo tempo. La capolista della Premier League ha subito un duro colpo nel riscaldamento quando il terzino sinistro Riccardo Calafiori si è infortunato, costringendo Mikel Arteta a un cambio con Bukayo Saka entrato in squadra, con Myles Lewis-Skelly che si è ritirato dal centrocampo e nella sua posizione più naturale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - I Gunners producono un primo tempo storico Inter-Arsenal 1-3: i Gunners si assicurano il primo posto L'Arsenal ha ottenuto una vittoria per 3-1 contro l'Inter, consolidando il primo posto nel girone di Champions League. Google pixels producono rumori di pop indesiderati Molti utenti dei Google Pixels segnalano un problema fastidioso: durante l’apertura o la chiusura delle app, gli altoparlanti emettono scoppi rumorosi e improvvisi. Ils ont TENU 35 jours sans PERDRE… et l'Histoire les a OUBLIÉS Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. DIRETTA/ Arsenal Kairat Almaty (risultato finale 3-2): un po’ di sfortuna per i Gunners! (28 gennaio 2026)La diretta di Arsenal Kairat Almaty va all’intervallo sul punteggio di 3-1 al termine di un primo tempo dominato dai londinesi, capaci di alzare progressivamente il ritmo dopo l’1-1 iniziale. I ... ilsussidiario.net Arsenal the gunners uganda facebook