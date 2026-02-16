I diritti di docenti e ATA di ruolo e precari spiegati bene | aspettative congedi permessi 104 ferie e malattie Il più venduto su AMAZON

Finalmente una guida chiara e completa rivolta al personale della scuola per conoscere i propri diritti. Sei un docente o un membro del personale ATA e ti sei mai chiesto quali sono i tuoi diritti in caso di malattia prolungata? Come richiedere un’aspettativa per motivi familiari? Quanti giorni di permesso ti spettano per un lutto. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Una guida completa e chiara sui diritti di docenti e personale ATA, sia di ruolo che precario.

