i complimenti della ssc napoli per olivera

La SSC Napoli ha fatto i complimenti a Olivera dopo che il difensore uruguaiano ha raggiunto le 100 presenze con la maglia azzurra, un risultato importante per la sua carriera. Ieri sera, durante la partita contro la Roma di Gasperini, Olivera si è distinto ancora una volta, dimostrando tutta la sua affidabilità in difesa. La società ha deciso di riconoscere pubblicamente il traguardo, che testimonia il suo impegno e la crescita nel club.

Mathias Olivera, difensore azzurro, ha raggiunto con il match di ieri sera contro la Roma di Gasperini, le 100 presenze con la maglia azzurra. Mathías Olivera, in campo nel match contro la Roma, ha raggiunto il traguardo delle 100 presenze in Serie A.

