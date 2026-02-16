I cantieri della nuova tranvia Milano-Seregno sono sempre fermi le imprese chiedono ristori

I cantieri della nuova tranvia “Milano-Seregno” sono ancora bloccati, perché le imprese chiedono ristori. ConfCommercio Milano e le sue affiliate denunciano che i lavori sono fermi da mesi, lasciando molte aziende senza ordini e con le spese ancora da sostenere. Un'azienda di Seregno, che lavora nel settore delle costruzioni, racconta di aver dovuto sospendere i lavori senza ricevere ancora aiuti dal Comune.

Novate milanese avvia il procedimento di variante parziale al Piano di Governo del Territorio (Pgt) e assoggettabilità Vas La Giunta Comunale del comune di Novate milanese, con proprio atto n.25 del 10022026, ha. Completamente rinnovato, il locale riapre al pubblico dopo alcune settimane di chiusura che hanno permesso. Quando gli automobilisti notano un aumento delle spese per il carburante, spesso attribuiscono la colpa. La Giunta regionale della Lombardia ha approvato i criteri del nuovo bando 2026 per finanziare. Spari in una casa di corte, due uomini in fin di vita a Brugherio, in. Lezioni sospese in via precauzionale all'Istituto tecnico commerciale "Gino Zappa" di Saronno dopo la caduta. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - I cantieri della nuova tranvia "Milano-Seregno" sono sempre fermi, le imprese chiedono ristori I cantieri che dovevano essere pronti per le Olimpiadi, ma sono ancora fermiA causa di ritardi, i lavori a Piazzale Loreto non sono ancora terminati, nonostante fossero previsti per le Olimpiadi invernali.