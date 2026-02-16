I bufali morti venivano decapitati e poi dati in pasto ai cani | chiusa azienda agricola nel Casertano

La polizia provinciale di Caserta ha scoperto che in un’azienda di San Tammaro i bufali morti venivano decapitati e poi consegnati ai cani da pasto. La scoperta si è resa necessaria dopo aver trovato carcasse di bufali abbandonate, alcune senza testa, in un'area isolata della proprietà. La situazione ha portato alla chiusura immediata dell’azienda, che gestiva gli animali senza rispettare le norme sanitarie.